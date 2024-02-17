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Диетолог рассказала, какой суп самый вредный для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой суп самый вредный для здоровья.

Диетолог рассказала, какой суп самый вредный для здоровья
© Unsplash.com

В интервью изданию «Вечерняя Москва» она заявила, что мясные супы не так полезны, как это принято считать.

По её словам, бульон на костях или мясе неизвестного происхождения с добавлением копченостей, колбасы, не приносит никакой пользы организму человека.

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«Взять ту же солянка: она, действительно вкусная, но это блюдо с довольно высокой калорийностью и жирностью, – пояснила Соломатина. – Поэтому часто есть солянку и другие блюда с содержанием колбасы и жирного мяса я не рекомендую».

В этой связи вместо солянки специалист настоятельно рекомендует перейти на овощные супы.

ЗОЖ
Елена Соломатина