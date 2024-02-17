Диетолог рассказала, какой суп самый вредный для здоровья
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой суп самый вредный для здоровья.
В интервью изданию «Вечерняя Москва» она заявила, что мясные супы не так полезны, как это принято считать.
По её словам, бульон на костях или мясе неизвестного происхождения с добавлением копченостей, колбасы, не приносит никакой пользы организму человека.
«Взять ту же солянка: она, действительно вкусная, но это блюдо с довольно высокой калорийностью и жирностью, – пояснила Соломатина. – Поэтому часто есть солянку и другие блюда с содержанием колбасы и жирного мяса я не рекомендую».
В этой связи вместо солянки специалист настоятельно рекомендует перейти на овощные супы.