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Мясников развеял мифы о продуктах для похудения

Некоторые продукты, например те, которые богаты клетчаткой и имеют низкий гликемический индекс, действительно способствуют похудению. Однако снижение веса зависит от нескольких факторов. О том, какие продукты считают панацеей и как реально избавиться от лишнего веса, рассказал врач Александр Мясников.

В эфире своей авторской программы Мясников отметил, что продукты с низкой калорийностью, богатые клетчаткой и имеющие низкий гликемический индекс, способствуют похудению, однако нужно брать во внимание размер порции и количество потраченной за день энергии.

Эксперт также развеял миф о существовании продуктов с отрицательной калорийностью, то есть тех, при переработке которых тратится больше калорий, чем они в себе содержат. Также он рассказал телезрителям о популярных продуктах для похудения.

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Среди них первым идет острый перец. Врач объяснил, что он полезен для желудка, так как имеет определенный противоязвенный эффект, а также помогает организму быстрее расщепить пищу. Однако кардинального изменения в весе он не даст.

Следующий ананас: его ферменты помогают быстрее усвоить белки и жиры, но всасывание этих веществ он не снижает. Мясников считает, что похудеть с помощью ананаса можно только в том случае, если питаться им одним.

Также к популярным продуктам специалист отнес зеленый чай. По словам Мясникова, несмотря на несомненную пользу напитка, снизить вес благодаря ему все-таки не получится, пишут vesti.ru.

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Александр Мясников