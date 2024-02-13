Что делать, чтобы волосы не выпали раньше времени? Простые правила

Облысение напрямую не связано с тем, что человек пользуется чьими-то расчёсками, но через них может передаться инфекция или грибок, которые приведут к проблемам с кожей головы.

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Какие ещё меры профилактики помогут не полысеть раньше времени — объяснила трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская.

Профилактика облысения

Предупредить облысение легче, чем бороться с ним. Трихолог посоветовала соблюдать следующие правила, чтобы потом не пришлось пересаживать волосы и бегать по врачам:

меняйте шампунь и кондиционер при ощущении дискомфорта после мытья головы;

фены и утюжки используйте пореже;

не курите и не употребляйте слишком много спиртного; защищайте кожу головы от солнца, ветра и дождя;

ешьте овощи, фрукты, принимайте витаминные комплексы в, в которых есть кальций, магний и селен;

спите не менее 8 часов в сутки;

каждый день гуляйте на свежем воздухе — хотя бы по полчаса.

Как понять, что началось облысение

Облысение может протекать незаметно. На расчёске остаётся примерно то же количество волос, что и обычно, но при этом процесс уже идёт. И даёт о нём знать постоянный зуд, рассказала Курская «Аргументам и фактам». При облысении голова чешется и в шапке, и без шапки, после смены шампуня и приёма специальных витаминов.

До обращения к врачу можно самому проверить, началось ли уже облысение. Для этого отделите одну прядь сухих волос, зажмите в ладони и проведите ею от корней до кончиков. Посмотрите, сколько волос осталось в руке. Если их примерно 10–15 волосков, то проблема, скорее всего, есть.