Малышева рассказала, как правильно ложиться спать

Просмотр телевизора перед сном может значительно ухудшить его качество, так как свет синего спектра ухудшает выработку гормона сна, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, важное значение также имеют продолжительность сна и поза, в которой лежит человек. Согласно результатам научных исследований, спать рекомендуется на спине.

Малышева отметила, что спать рекомендуется на спине, однако при этом необходимо правильно подкладывать подушку. В частности врачи советуют подкладывать края подушки под уши, а не под плечи. Под колени также рекомендуется класть подушку. В случае если человек спит на боку, данные рекомендации остаются такими же, отмечает специалист. Говоря о продолжительности сна, врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что он должен длиться не менее 5 часов и не более 7,5 часа.

Исследования последних лет подтвердили, что у людей, которые спят менее пяти часов, на четверть повышается риск депрессии, — добавил он.

Чтобы гормоны сна вырабатывались правильно, врачи рекомендуют отказаться от просмотра телевизора или использования гаджетов незадолго до отхода ко сну. В качестве альтернативы они советуют читать книги в спокойном ритме.