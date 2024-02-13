Сосиски назвали главным врагом мужского либидо

Чтобы усилить упавшее либидо, необходимо включить в рацион несколько полезных и вместе с тем доступных продуктов, уверена диетолог-консультант Кристина Войт. Их она перечислила изданию Life.

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Для усиления либидо Войт посоветовала мужчинам прежде всего чаще есть продукты, богатые цинком, так как этот микроэлемент необходим для синтеза полового гормона тестостерона. К ним она отнесла семечки подсолнечника и тыквы, петрушку, кунжут и имбирь. Также, по мнению специалистки, в рацион необходимо включить источники натурального качественного белка и полезные жиры, например, нерафинированное растительное или сливочное масло.

При этом главным врагом либидо Войт назвала все ультрапереработанные продукты из красного мяса, включая сосиски и колбасы. Также она посоветовала исключить из рациона выпечку массового производства и соусы с большим количеством сахара в составе.

«Большое количество добавленного сахара (не только белый сахар, но и сироп топинамбура, эритрит, мед) — главные разрушители гормонального фона человека и, следовательно, либидо», — предупредила диетолог.