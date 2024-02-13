Исследование: китайская гимнастика помогает снизить давление

Китайская гимнастика тай-чи помогает при гипертонии лучше, чем аэробные упражнения. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

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Предыдущие исследования показали, что аэробные упражнения (которые повышают частоту дыхания и сердечных сокращений) и гимнастика тай-чи могут предотвратить развитие гипертонии у людей с предгипертонией.

В новом исследовании ученые решили сравнить два подхода. В эксперименте приняли участие 349 добровольцев с предгипертонией. В течение года половина из них четыре раза в неделю занимались тай-чи, а другая половина — аэробикой. Длительность занятия составляла один час.