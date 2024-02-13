Замена обычной соли на калиевую может снизить риск гипертонии на 40%

Замена поваренной соли (с натрием) на калиевую соль может снизить риск гипертонии на 40%. Это показало исследование, опубликованное в журнале JACC.

В новом исследовании приняли участие 611 пациентов в возрасте 55 лет и старше из 48 домов престарелых в Китае. У всех участников было артериальное давление ниже 140/90 мм рт.ст., и они не принимали антигипертензивные препараты.

313 пациентов перешли на калиевую соль. Через два года вероятность развития гипертонии в этой группе была на 40% ниже, чем у тех, кто употреблял обычную соль. Кроме того, заменители соли не вызывали снижение давления.

По данным Всемирной организации здравоохранения, гипертония — главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

Доказано, что ограничение потребления натрия из соли снижает риск гипертонии, инсультов и инфарктов. Однако многим тяжело кардинально поменять свое питание.