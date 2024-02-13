Диетолог рассказал, из-за чего можно набрать вес
В первую очередь, на похудении сказывается глутамат натрия. Его много в мясных деликатесах, снеках, фастфуде, готовой еде из супермаркетов и заведений общепита.
Бурякова пояснила, что добавка усиливает аппетит. А если человек постоянно питается такой едой, то ее количество автоматически увеличивается.
Она продолжила:
«Глутамат натрия для человека - своеобразный наркотик, поэтому продукты с его содержанием хочется постоянно, а вот натуральные продукты с менее ярким вкусом уже становятся непредпочтительными. Таким образом, организм недополучает хороший белок, сложные углеводы. Конечно, этих продуктов стоит избегать в качестве повседневного питания, однако если они изредка появляются в рационе», то вреда не принесут.
Добавка также может вызвать проблемы со здоровьем, если есть ее часто и много. Зачастую ее используют в готовой пище для привлечения покупателей. Такое питание вредит органам пищеварения, вызывает развитие гастрита и язвенную болезнь желудка.
Врач отметил, что в составе продукта усилитель вкуса прописан как "глутамат натрия" или "Е621", пишет Тульская служба новостей.