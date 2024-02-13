Диетолог рассказал, из-за чего можно набрать вес

«Глутамат натрия для человека - своеобразный наркотик, поэтому продукты с его содержанием хочется постоянно, а вот натуральные продукты с менее ярким вкусом уже становятся непредпочтительными. Таким образом, организм недополучает хороший белок, сложные углеводы. Конечно, этих продуктов стоит избегать в качестве повседневного питания, однако если они изредка появляются в рационе», то вреда не принесут.