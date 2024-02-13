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Врач Аплетаева: два-три куска хлеба можно есть в день

Здоровый человек, у которого нет каких-либо противопоказаний, может съедать в день по два-три куска хлеба. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Врач: два-три куска хлеба можно есть в день
© Газета.Ru

«Если имеется лишний вес или сахарный диабет, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, так как он содержит быстрые углеводы. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», — уточнила диетолог.

По ее словам, зерновой хлеб почти не имеет каких-либо противопоказаний, поэтому его можно включать в рацион при избыточном весе и сахарном диабете в том же количестве, что и здоровым людям, — два-три куска в день.

«Хорошо включать зерновой хлеб в рацион. Он содержит растворимые пищевые волокна и стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта. Вообще это продукт достойный, если он качественно сделан», — заключила Аплетаева.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что хлеб не стоит есть на ночь, потому что это может привести к набору лишних килограммов. Чтобы не набрать лишний вес, Соломатина советует есть хлеб утром и в обед, чтобы организм успел потратить поступившую с пищей энергию до вечера.

ЗОЖ
Елена Соломатина
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