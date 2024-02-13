Врач: два-три куска хлеба можно есть в день

Здоровый человек, у которого нет каких-либо противопоказаний, может съедать в день по два-три куска хлеба. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

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«Если имеется лишний вес или сахарный диабет, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, так как он содержит быстрые углеводы. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», — уточнила диетолог.

По ее словам, зерновой хлеб почти не имеет каких-либо противопоказаний, поэтому его можно включать в рацион при избыточном весе и сахарном диабете в том же количестве, что и здоровым людям, — два-три куска в день.

«Хорошо включать зерновой хлеб в рацион. Он содержит растворимые пищевые волокна и стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта. Вообще это продукт достойный, если он качественно сделан», — заключила Аплетаева.