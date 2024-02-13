Названа альтернатива куриным яйцам в приготовлении блинов

В качестве альтернативы куриным яйцам в приготовлении блинов можно использовать льняную муку. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Ее нужно развести водой для создания льняной "яйценосной" текстуры. Также подойдут давленые бананы, которые можно использовать в качестве связующего агента. Измельченный тофу в свою очередь может заменить яйца и добавить протеин», - пояснила Тананакина.

Врач-диетолог АО "Медицина" Марьяна Джутова уточнила, что 1 столовую ложку льняной муки следует смешать с 3 столовыми ложками воды и дать постоять несколько минут до загустения. Вместо яиц, по ее словам, можно использовать и яблочное пюре.

Специалисты также отмечают, что фрукты, орехи, семена и отруби помогут сделать блины полезнее. Вместо сахара врачи советуют использовать мед или кленовый сироп. Для обогащения блюда протеином и кальцием, по их словам, следует добавить греческий йогурт в качестве топпинга.