Врач назвал самый вредный для поджелудочной железы завтрак

Употребление хлеба, сыра, сливочного масла и жирной пищи на завтрак может навредить здоровью поджелудочной железы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова. По его словам, эти продукты особенно вредны из-за повышенного содержания холестерина и триглицеридов. Они не только увеличивают нагрузку на поджелудочную, но и способствуют развитию атеросклероза.

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Врач также не рекомендует есть на завтрак сладкие йогурты, соки и нектары. Это связано с тем, что они содержат в себе большое количество сахара, повреждающего стенки сосудов. Каши быстрого приготовления также являются плохим блюдом для завтрака, так как они обладают крайне низкой питательной ценностью и содержат в себе синтетические ароматизаторы. По мнению специалиста, употребляя такие блюда, человек насыщает себя «пустыми калориями», которые не дадут нужный заряд бодрости.