Кардиолог дала советы по профилактике отеков

Кардиолог Куракина дала советы по профилактике отеков
Главный внештатный специалист Минздрава Самарской области врач-кардиолог Елена Куракина рассказала, какие существуют способы профилактики отёков.
Об этом сообщает sovainfo.ru.
В частности, врач советует следить за весом и избегать переедания, носить удобную свободную обувь по размеру, ограничить вредные привычки.
Также желательно делать зарядку, больше ходить или заниматься плаванием, ездой на велосипеде.
На работе рекомендуется чаще делать перерывы на разминку.