Кардиолог дала советы по профилактике отеков

Главный внештатный специалист Минздрава Самарской области врач-кардиолог Елена Куракина рассказала, какие существуют способы профилактики отёков.

© Russian.rt.com

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В частности, врач советует следить за весом и избегать переедания, носить удобную свободную обувь по размеру, ограничить вредные привычки.

Также желательно делать зарядку, больше ходить или заниматься плаванием, ездой на велосипеде.