$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

Кардиолог Куракина дала советы по профилактике отеков

Главный внештатный специалист Минздрава Самарской области врач-кардиолог Елена Куракина рассказала, какие существуют способы профилактики отёков.

Кардиолог дала советы по профилактике отеков
© Russian.rt.com

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В частности, врач советует следить за весом и избегать переедания, носить удобную свободную обувь по размеру, ограничить вредные привычки.

Раскрыта правда о воде с лимоном: помогает ли она похудеть

Также желательно делать зарядку, больше ходить или заниматься плаванием, ездой на велосипеде.

На работе рекомендуется чаще делать перерывы на разминку.

ЗОЖ