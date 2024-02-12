Раскрыта правда о воде с лимоном: помогает ли она похудеть

В социальной сети TikTok люди говорят, что лимонная вода помогла им избавиться от токсинов, прыщей, скорректировать вес или похудеть. Но действительно ли она так эффективна с научной точки зрения?

© Ferra.ru

Для многих главным правилом с утра сейчас стало выпивать стакан воды с лимоном с утра. Популярность этого напитка связана с тем, что одно японское исследование 2008 года связало антиоксиданты в лимоне с меньшим набором веса [у мышей]. Некоторые думают, что кислота в лимонах «разрушает» жировые клетки. Но вот научных доказательств этой теории мало.

Питьевая вода с лимоном - это отличный способ увлажнения организма. Также лимон может стать хорошим источником антиоксидантов, витамина С, небольшого количества магния, рибофлавина, витамина B6 и многого другого. При этом эксперты сходятся во мнении, что эта смесь поможет похудеть не всем.

Не существует ещё научных исследований, доказывающих, что лимонная вода превосходит простую в плане похудения. Употребление большего количества воды в целом связано с повышенным чувством сытости, снижением веса, более здоровым обменом веществ.

Исследования показали, что употребление большего количества воды связано с усилением расщепления жиров и снижением потребления пищи. Кроме того, в научной работе 2019 года говорится, что по мере увеличения потребления воды масса тела, масса жира в организме, окружность талии становятся меньше.

В ходе исследования 2021 года выяснилось, что у участников, которые выпивали 250 мл лимонного сока (около одной чашки), наблюдался более низкий скачок уровня сахара в крови после того, как они съели кусок хлеба, чем у людей, которые выпивали столько же чая или воды. Результаты этого же исследования показали, что лимонный сок увеличивает секрецию желудка и скорость его опорожнения, что может приводить к снижению веса.

Кроме того, в лимоне есть витамин С. В исследованиях на людях и мышах отмечается, что более высокое потребление витамина С связано с более низким риском возникновения метаболического синдрома. Этот синдром подразумевает увеличение окружности талии, уровня сахара в крови, артериального давления, триглицеридов и/или снижение уровня «хорошего» холестерина.

На сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что вода с лимоном может в большей степени способствовать похудению, чем простая вода.