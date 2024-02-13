$91.08+0.1998.15+0.21
Войти в почту

Можно ли есть мед во время беременности. Рассказывает нутрициолог Квашина

Специалист в области питания Лидия Квашнина пообщалась с журналистами издания "Спорт-Экспресс" и порекомендовала будущим матерям употреблять не более 30 граммов меда в день. По мнению эксперта, такое количество сладкого продукта не окажет негативного воздействия на развитие плода.

Можно ли есть мед во время беременности. Рассказывает нутрициолог
© Unsplash

Мед, по словам специалиста, является отличным средством для профилактики анемии и источником витаминов и важных для организма минералов. Тем не менее, как предупреждает нутрициолог, если у вас есть сопутствующие заболевания и вам необходимо следовать лечебной диете, прежде, чем употреблять мед, необходимо согласовать его дозировку с врачом.

Для кормящих матерей Квашнина рекомендует особую осторожность при введении меда в рацион, особенно в первый месяц грудного вскармливания – в такой период лучше и вовсе от него отказаться, чтобы избежать негативных реакций в организме ребенка.

Какой косметикой нельзя пользоваться во время беременности

«Лучше добавить сладость после того, как наладится естественное вскармливание. Начинать надо с 1 чайной ложки, потом сделать перерыв 1-2 дня для наблюдения за малышом. Если никаких реакций не последовало, мед можно есть и дальше», — подытожила специалист.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как снизить риски проявления симптомов гастрита.

ЗОЖ
Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости