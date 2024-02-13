Можно ли есть мед во время беременности. Рассказывает нутрициолог Квашина
Специалист в области питания Лидия Квашнина пообщалась с журналистами издания "Спорт-Экспресс" и порекомендовала будущим матерям употреблять не более 30 граммов меда в день. По мнению эксперта, такое количество сладкого продукта не окажет негативного воздействия на развитие плода.
Мед, по словам специалиста, является отличным средством для профилактики анемии и источником витаминов и важных для организма минералов. Тем не менее, как предупреждает нутрициолог, если у вас есть сопутствующие заболевания и вам необходимо следовать лечебной диете, прежде, чем употреблять мед, необходимо согласовать его дозировку с врачом.
Для кормящих матерей Квашнина рекомендует особую осторожность при введении меда в рацион, особенно в первый месяц грудного вскармливания – в такой период лучше и вовсе от него отказаться, чтобы избежать негативных реакций в организме ребенка.
«Лучше добавить сладость после того, как наладится естественное вскармливание. Начинать надо с 1 чайной ложки, потом сделать перерыв 1-2 дня для наблюдения за малышом. Если никаких реакций не последовало, мед можно есть и дальше», — подытожила специалист.
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