Можно ли есть мед во время беременности. Рассказывает нутрициолог

Специалист в области питания Лидия Квашнина пообщалась с журналистами издания "Спорт-Экспресс" и порекомендовала будущим матерям употреблять не более 30 граммов меда в день. По мнению эксперта, такое количество сладкого продукта не окажет негативного воздействия на развитие плода.

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Мед, по словам специалиста, является отличным средством для профилактики анемии и источником витаминов и важных для организма минералов. Тем не менее, как предупреждает нутрициолог, если у вас есть сопутствующие заболевания и вам необходимо следовать лечебной диете, прежде, чем употреблять мед, необходимо согласовать его дозировку с врачом.

Для кормящих матерей Квашнина рекомендует особую осторожность при введении меда в рацион, особенно в первый месяц грудного вскармливания – в такой период лучше и вовсе от него отказаться, чтобы избежать негативных реакций в организме ребенка.