Эксперт объяснила, почему за ночь можно набрать вес

Персональный тренер Джесс Сатхард рассказала изданию Mirror, по каким причинам вес может расти ночью и почему не стоит из-за этого переживать.

Эксперт отметила, что ночные колебания веса – это нормально. И чаще всего связаны с недостаточным количеством сна или плотным ужином. Также тренер предупредила, что не стоит оценивать результаты диеты или тренировок лишь по показателям весов. По ее словам, гораздо правильнее делать регулярные замеры.