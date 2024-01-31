Как похудеть: 7 способов достижения идеального веса

Если вы беспокоитесь о своем силуэте и хотите этим летом выглядеть стройнее, знайте, что похудеть не так сложно, как кажется. Для похудения важно учитывать постоянство нашего веса. Мы должны не зацикливаться на себе, а заботиться и о себе внутри. В конце концов, важна не только физическая форма, но и хорошее здоровье. Иметь телосложение, иметь идеал - значит любить себя. Если вы думаете, что у вас есть лишние килограммы, вы можете от них избавиться, выполнив несколько простых шагов.

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Хитрости для сжигания калорий:

1. Увеличьте базовый обмен веществ.

Основной обмен веществ соответствует тому, что организм сжигает в состоянии покоя, то есть энергии, необходимой для жизнедеятельности клеток, дыхательных движений, сердцебиения и поддержания тонуса. Он значительно варьируется в зависимости от человека, его возраста, роста и даже пола, но не только из-за этих факторов. Существуют различные способы повысить ваш основной метаболизм:

Наращивание мышечной массы: В отличие от жира, мышцы остаются активными в состоянии покоя. Поддержание сократительных тканей требует много энергии. Состояние минимального сокращения мышц, называемое “тонус”, также требует довольно много калорий. Вот почему предпочтительнее сочетать силовые тренировки с тренировками на выносливость, если вы хотите улучшить основной обмен веществ.

Прием пищи: Любой процесс пищеварения приводит организм в движение, а затем требует затрат энергии. Отчасти это может объяснить, что люди, которые едят 4-5 небольших порций в день вместо 3 больших, имеют тенденцию худеть. Перекус в 11 часов утра и еще один в 16 часов - сами по себе неплохая идея! Имейте в виду, если они должны быть сбалансированы, например, молочные продукты или фрукты.

Перепад температур: Человеческая клетка может жить только при температуре от 36 до 41ºC в течение длительного времени. Находясь в более холодном, а также в более жарком климате, организм естественным образом сжигает калории, чтобы поддерживать стабильную внутреннюю температуру, несмотря на внешние колебания.

Стресс: У некоторых людей выраженное нервное состояние способствует сжиганию энергии. Но остерегайтесь слишком больших стрессов, ведь для подавляющего большинства стресс является синонимом набора веса.

Сон: Доказано, что недостаток сна делает вас толстым! Когда мы спим, организм запускает целый процесс регенерации клеток, который включает сжигание калорий.

Выбор продуктов: Отвечающие за поддержание мышечной массы, белки (мясо, рыба и яйца) требуют значительных затрат энергии во время пищеварения: от 20 до 25 ккал на 100 ккал. Точно так же некоторые возбуждающие средства увеличивают расходы, поскольку каждая выпитая чашка кофе увеличивает расход энергии в последующие часы на 15%. Наконец, сырая и холодная пища, которую труднее переваривать, также требует от организма дополнительных усилий.

2. Ходите как можно дольше.

Лучшее, что нужно для сжигания калорий, - это ходьба. Для поддержания веса, если мы сидим в офисе весь день, рекомендуется ходить пешком хотя бы 30 минут. У вас нет оправданий, но у вас есть время. Идите пешком до остановки метро или, если у вас есть возможность, до работы. В идеале каждый день вы можете делать не менее 15000 шагов. Кроме того, в хорошую погоду ходьба не будет налагать на вас никаких обязательств. Включите музыку или послушайте свой любимый подкаст и выйдите на улицу, чтобы сжечь калории и потренировать ноги. Ваше тело и разум будут вам за это благодарны.

3. Занимайтесь спортом.

Спорт очень важен. Неважно, что вы ведете здоровый и сбалансированный образ жизни, если позже не будете заниматься спортом. Спорт помогает предотвратить болезни и делает наш организм более активным, как физически, так и умственно. Спорт становится лучшим союзником диеты, поскольку соблюдение здорового и сбалансированного питания в сочетании с ежедневной физической активностью позволит вам потерять те калории, которые нас так раздражают. Любой вид спорта требует более или менее значительных затрат энергии.

4. Упражнения, которые помогают сжигать калории.

Чтобы выполнять полноценную тренировку и сжигать калории, вы должны включить эти упражнения:

Прыжки: это упражнение, сжигает много калорий. С помощью него улучшается координация и ловкость.

Езда на велосипеде: за час езды на велосипеде можно сжечь около 1200 калорий. Кроме того, это приятное упражнение, которым можно наслаждаться как в горах, так и в городе.

Упражнение Берли: Это упражнение, где нужно чередовать глубокое приседание, планку, отжимание, и в обратном порядке, заканчивая прыжком.

Плавание: За час плавания можно сжечь 500 калорий.

Приседания: Лучше всего то, что вы можете выполнять их в любое время. Приседания помогают привести в тонус ягодичные мышцы и четырехглавую мышцу.

5. Пейте зеленый чай.

Травяные настои обладают сильным мочегонным действием и устраняют любую задержку жидкости. Зеленый чай - один из них. Если вам не очень нравится этот чай, вы можете добавить в него имбирь и лимон. В идеале пить зеленый чай по утрам. Чай обладает антиоксидантными свойствами и содержит больше теина, чем кофе. Зеленый чай обладает множеством полезных свойств и пробуждает наш организм намного раньше, чем кофе.

6. Уборка дома.

Не только спорт помогает нам сжигать калории, но и обычная уборка квартиры. Так что занимаясь мытьем окон, подметая пол или вытирая пыль, помните, что вы при этом полезно тратите калории, а значит, худеете.

7. Сон.

Когда мы спим, мы тоже сжигаем калории. Если вы один из тех, кто спит около 8 часов в день, вам повезло, поскольку ваш организм во сне сжигает калорий больше, чем те, кто спит мало. Как правило, крепкий и полноценный сон дает больше энергии, активности, приподнятое настроение. Кроме того, когда мы мало спим, уровень грелина повышается, что также приводит к увеличению содержания жира в нашем организме, поскольку мы становимся более голодными.