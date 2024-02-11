Раскрыт секрет упражнения «мертвый жук»

Фитнес-эксперт Сергей Киселев раскрыл секрет упражнения «мертвый жук». Его слова приводят «Правила жизни».

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Киселев заявил, что упражнение помогает укреплять позвоночник. По его мнению, «мертвый жук» сохраняет его подвижность и гибкость, а также помогает овладеть правильным навыком для стабилизации при упражнениях и подъемах тяжестей.

Для выполнения «мертвого жука» нужно лечь на спине, согнув ноги на 90 градусов. На выдохе, сохраняя напряжение мышц живота, необходимо выпрямить противоположную руку и ногу, сохраняя неподвижным поясничный отдел позвоночника. На вдохе нужно вернуться в исходное положение и выполнить упражнение другой рукой и ногой.