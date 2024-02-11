Эксперт рассказала о способе сохранить мышцы мужчинам после 40 лет

Нутрициолог Анастасия Юрпалова рассказала о способе сохранить мышцы мужчинам после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.
Эксперт рекомендовала тренироваться не менее 150 минут в неделю.
«Регулярные физические упражнения помогают поддерживать и увеличивать мышечную массу, способствуют сохранению здоровья костей и суставов, что особенно важно для предотвращения остеопороза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата», — заявила она.
Специалист добавила, что для повышения уровня тестостерона мужчинам после 40 лет важно выполнять силовые тренировки. Также она посоветовала увеличить потребление белка.
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