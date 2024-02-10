Блогер назвал самое эффективное упражнение для сжигания жира

Фитнес-блогер Арсений Ким назвал самое эффективное упражнение для сжигания жира. Об этом сообщает Men Today.

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Ким заявил, что таким упражнением являются отжимания с шагом. Для этого нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело. Затем необходимо поднять правую руку, сделать большой шаг вперед правой ногой и поставить на место одноименной руки, а левую ногу вывести вперед.

После этого нужно вернуть левую ногу в исходное положение, затем правую ногу и поставить на пол руку, выполнить отжимание. Далее необходимо выполнить то же самое на противоположную ногу. По мнению блогера, упражнение развивает сердечно-сосудистую и дыхательную системы и развивает гибкость.