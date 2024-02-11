«Озаботьтесь обувью со специальной противоскользящей подошвой или специальными насадками на обувь. Старайтесь идти короткими шагами, ставя ногу на всю площадь подошвы. Так проще удержать равновесие и не упасть», - рассказал он.

«Перед выходом на улицу проверяйте температуру по ощущениям, чтобы соответственно одеться. Температура по ощущениям - это сочетание температура по градуснику, влажности и силы ветра. При сильном ветре температура на улице может оказаться сильно ниже, чем на градуснике. Называется это ветро-холодовой индекс. Минус 20 в Питере и Москве - это две разные температуры. А при ледяном дожде влажность будет повышенной», - рассказал инструктор по первой помощи.

Спасатель рассказал также, как помочь упавшему человеку. Его не нужно сразу же поднимать, а подходить следует осторожно, чтобы не упасть самому. Если это опасное место - надо эвакуировать человека - туда, где ему не угрожает опасность от автомобилей, например. Если человек не может встать сам - вызываем ему скорую помощь.