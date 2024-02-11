Офтальмолог раскрыла, что следует делать каждое утро

Велик риск вовремя не заметить снижение зрения. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, рассказала кандидат медицинских наук Анна Русановская.

«Любому человеку после 40 лет даже без диабета требуется ежегодно проходить осмотр у офтальмолога, мерить глазное давление. Если у вас есть сахарный диабет, то осмотр с расширенным зрачком – основная забота офтальмолога», – отметила врач.

По словам Русановской, осмотры у специалиста помогут сохранить зрение, а также вовремя обнаружить нарушение зрения поможет проснувшись, закрыть один и второй глаз, посмотреть, видят ли глаза так же, как вчера, передает «Говорит Москва».