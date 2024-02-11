Не хуже кофе: продукты, которые помогут взбодриться

Бывает так, что пить кофе нет желания или же этот напиток противопоказан в силу проблем со здоровьем. Как "разбудить" свой организм без чашки кофе?

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Есть немало альтернатив напитку из ароматных зёрен:

Грецкие орехи

Горсточка орехов в качестве дополнения к завтраку или перекуса поможет настроиться на рабочий лад и прогнать сонливость. Орехи богаты белком, магнием и полезными жирами — совокупность этих элементов обеспечивает достаточный запас энергии и повышает мозговую активность.

Сладкие ягоды

Например, клубника, малина или голубика. Свежие или замороженные — неважно, поскольку от нахождения в морозильной камере они не теряют полезных свойств. Ягоды содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают поддерживать высокий уровень энергии и стимулируют работу мозга.

Темный шоколад

В нём должно быть не менее 70% какао. Такая сладость содержит кофеин и теобромин, которые могут улучшить настроение, повысить энергию и стимулировать мозговую деятельность. Кроме того, шоколад способен улучшить кровообращение и снизить уровень стресса. Нескольких кусочков будет достаточно для того, чтобы ощутить его бодрящий эффект.

Овсянка

Она богата клетчаткой и углеводами, что обеспечивает долгосрочную энергию и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Порция овсяной каши или йогурт с добавлением этого злака "встряхнут" организм, дав ему запас сил на большую часть дня.

Цитрусовые фрукты