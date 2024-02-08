Кардиолог перечислил факторы, провоцирующие повышение давления

Врач-кардиолог Илья Луконин в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" перечислил факторы, которые способны провоцировать повышение артериального давления. По его словам, те, кто чаще других сталкивается с нижеперечисленными ситуациями, более подвержен артериальной гипертензии.

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В первую очередь специалист выделил стрессовые ситуации, плохое питание и вредные привычки. Регулярные психические перегрузки, как и физические, так же способны привести к проблемам с давлением.

«Злоупотребление соленой и вредной пищей, особенно незадолго до сна, а также напитками, содержащими тирамин и кофеин, острый или хронический стресс, резкая отмена лекарств, которые контролируют артериальное давление — все это факторы риска, которые могут привести к гипертоническому кризу», — добавил врач.

Луконин отметил, что артериальное давление следует измерять регулярно, так как многие пациенты адаптируются к повышенному давлению и могут физически не ощущать его даже тогда, когда она заметно выше нормы.