Как правильно делать покупки в продуктовом, объяснил врач

С пути к красивому телу часто сбивают обычные походы в магазин, где диетующиеся набирают массу ненужной еды.

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О том, как правильно делать покупки в продуктовом магазине, рассказал врач и телеведущий Майкл Мосли. Об этом сообщает DailyMail.

Майкл Мосли со своей командой составили пять простых правил для правильного посещения продуктовых магазинов.

Составьте список покупок и не отступайте от него. Именно импульсивные покупки делают вас беднее и полнее. Имея перед глазами четкий план действий, шанс не купить лишнего заметно выше. Избегайте отделов с закусками и сладким; Не искушайте себя посещением отделов с шоколадом и печеньем. В противном случае вы купите и съедите больше, чем планировали. Предпочитайте жирное обезжиренному; Не все жиры опасны, как принято думать. Жиры в греческом йогурте, например, помогут поддержать ощущение сытости. Покупайте овощи и фрукты; В овощах и фруктах содержатся необходимые микроэлементы, без которых уровень здоровья снижается. Реже покупайте готовые блюда. Готовая еда может выручить при нехватке времени. Однако ее нежелательно есть часто, потому как она менее полезна, чем та, что вы приготовите сами.