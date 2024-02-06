Как правильно делать покупки в продуктовом, объяснил врач
С пути к красивому телу часто сбивают обычные походы в магазин, где диетующиеся набирают массу ненужной еды.
О том, как правильно делать покупки в продуктовом магазине, рассказал врач и телеведущий Майкл Мосли. Об этом сообщает DailyMail.
Майкл Мосли со своей командой составили пять простых правил для правильного посещения продуктовых магазинов.
- Составьте список покупок и не отступайте от него. Именно импульсивные покупки делают вас беднее и полнее. Имея перед глазами четкий план действий, шанс не купить лишнего заметно выше.
- Избегайте отделов с закусками и сладким; Не искушайте себя посещением отделов с шоколадом и печеньем. В противном случае вы купите и съедите больше, чем планировали.
- Предпочитайте жирное обезжиренному; Не все жиры опасны, как принято думать. Жиры в греческом йогурте, например, помогут поддержать ощущение сытости.
- Покупайте овощи и фрукты; В овощах и фруктах содержатся необходимые микроэлементы, без которых уровень здоровья снижается.
- Реже покупайте готовые блюда. Готовая еда может выручить при нехватке времени. Однако ее нежелательно есть часто, потому как она менее полезна, чем та, что вы приготовите сами.
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