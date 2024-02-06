Кардиолог напомнил о вреде трансжиров

Кардиолог Викас Сандер напомнил о вреде трансжиров
Питание играет важную роль в функционировании сердечно-сосудистой системы. По словам кардиолога Викаса Сандера, для того, чтобы рацион питания не ухудшил работу важного органа, важно придерживаться принципов правильного питания.
В частности, из меню необходимо исключить трансжиры, а также быть осторожнее с количеством употребляемой соли и сахара.
«В большом количестве это провокаторы опасных недугов», - уточнил врач.
Кроме того, нужно отказаться от вредных привычек. Речь о курении и употреблении спиртного.
При появлении затрудненного дыхания, отеках ног, боли в груди, необъяснимой усталости и головокружении важно обратиться к врачу, подчеркнул Сандер.
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