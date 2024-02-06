Кардиолог напомнил о вреде трансжиров

Питание играет важную роль в функционировании сердечно-сосудистой системы. По словам кардиолога Викаса Сандера, для того, чтобы рацион питания не ухудшил работу важного органа, важно придерживаться принципов правильного питания.

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В частности, из меню необходимо исключить трансжиры, а также быть осторожнее с количеством употребляемой соли и сахара.

«В большом количестве это провокаторы опасных недугов», - уточнил врач.

Кроме того, нужно отказаться от вредных привычек. Речь о курении и употреблении спиртного.

При появлении затрудненного дыхания, отеках ног, боли в груди, необъяснимой усталости и головокружении важно обратиться к врачу, подчеркнул Сандер.