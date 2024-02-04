Почему с похмелья начинается диарея и как быть

Похмелье, это состояние, которое многие из нас знают слишком хорошо – с утра после веселого вечера с друзьями, когда голова раскалывается, а энергии кажется, что совсем не осталось. Ведущий терапевт Клиники La Salute Славина Ирина в беседе с "Рамблером" подробно рассказала об одном из частых симптомов похмелья – диареи.

Алкоголь является диуретиком, что означает, что он способствует увеличению образования мочи. Это приводит к дегидратации организма, и как следствие, к головной боли, сухости во рту и слабости. Спиртное вызывает воспаление слизистой оболочки желудка, что может привести к тошноте, рвоте и дискомфорту в животе. Также происходит воспаление сосудов в мозге, что может вызывать головную боль. Кроме того, он может вызывать снижение уровня сахара в крови, что приводит к чувству слабости, голода и общему недомоганию.

Этиловый спирт метаболизируется в печени с участием ферментов. Продукты этого процесса включают ацетальдегид, который является ядовитым веществом. Повышенное количество ацетальдегида может вызвать тошноту, головную боль и другие симптомы похмелья. Алкоголь воздействует на нейротрансмиттеры, такие как гамма-аминомаслянная кислота (GABA), что приводит к замедлению нервной системы. По окончании вечера, когда уровень алкоголя падает, происходит гиперактивация нервной системы, что может вызвать бессонницу и раздражительность на следующий день.

"Диарея – частый спутник похмелья. А все потому, что употребление алкоголя в избыточном количестве приводит к ожогам слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. К слову, слабоалкогольные чаще приводят к подобным последствиям. А все потому, что того же пива, вина, шампанского человек может выпить в разы больше, чем крепких напитков. Вода при их употреблении не всасывается в стенки кишечника из-за этилового спирта, возникает процесс брожения, и как следствие, расстройство", – рассказала эксперт.

По словам специалиста, опасность алкогольной диареи кроется в сильной интоксикации организма и развитии обезвоживания. Поэтому, конечно, важно принимать меры сразу, утверждает Славина.

"Во-первых, важно пить много жидкости – обычная и минеральная вода (без газов), травяные чаи и настои. Во-вторых, нужно «иметь под рукой» энтерособренты (Энтеросгель, Смекта, активированный уголь). Можно также выпить Регидрон для восстановления водно-солевого баланса. В-третьих, необходимо соблюдать щадящую диету. Разумеется, никакого алкоголя, кофе, выпечки, жареной и жирной пищи, молочных продуктов. Отдать предпочтение стоит нежирным бульонам с укрепляющими продуктами (рис, картофель, сухарики)", – объяснила терапевт.