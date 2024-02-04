Маска из меда и жесткая щетка: как правильно париться в бане

В начале февраля в России традиционно отмечается День русской бани. И неспроста: остается месяц до весны, чтобы иммунитет укрепить и преобразиться внешне. Профессиональный банщик с 10-летним стажем Александр Смолянинов рассказал «Вечерней Москве», как правильно париться.

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Для того чтобы посещение сауны и бани было максимально комфортным, необходимо знать несколько простых правил. Всегда стоит начинать с малого — в первый заход в баню лучше просто посидеть на полкe, чтобы дать телу возможность прогреться.

Буквально 2–3 минут достаточно. Чтобы здоровье было в порядке, находитесь в бане не более двух часов в день.

Для парной рекомендуется оставить лишь 30 минут этого времени. Его делят на 6 заходов, каждый из которых длится по 5–6 минут.

Также не стоит играть с контрастами — лучше после парной принять прохладный душ и немного отдохнуть, а не возвращаться сразу. Перед заходом в парилку не поддавайте пар сразу и помните о правиле 60 на 60 — если влажность в парилке 60 процентов, то температура должна быть соответствующей. Что касается «инвентаря».

Лучше всего в бане использовать березовый и дубовый веники — в них содержится целый комплекс витаминов, они успокаивают нервную систему и оказывают бактерицидное действие. Липовый веник помогает при болезнях — заживляет раны, купирует головную боль. Тем, кто страдает аллергией, от использования веника лучше отказаться.

Баня — прекрасное место для ароматерапии. Лучше всего использовать донник, эвкалипт, лаванду и мяту. Это поможет расслабиться и справиться с внутренними беспокойствами.

Бегом за веником

Без веника от бани эффект, конечно, будет не тот. Его можно приобрести в самом заведении — стоимость от 500 рублей. А можно заказать на специализированных сайтах. Веник из можжевельника обойдется в 260 рублей, из эвкалипта — 350.

Экономия немалая. Что касается эффекта: хвойные веники всегда насыщены эфирными маслами и отлично стимулируют кожу для регенерации, делают ее более упругой. Эвкалипт поможет при болях в суставах, радикулите, ушибах и растяжениях.

Смородиновый веник отличается мягкостью, невероятным ароматом, и пользы от него не меньше, чем от дубового.

Общественный подход

В столице насчитывается около 400 бань и саун, львиная доля приходится на общественные заведения. Одно дело — компанией сходить раз в год попариться и забронировать отдельный номер, и другое — сделать посещение бани привычной процедурой. В таком случае общественные бани — вариант сэкономить.

Средняя стоимость от 2000 рублей за 3,5 часа, что дешевле, чем брать кабинку. Такие бани есть в каждом районе, они капитально отремонтированы и отвечают современным требованиям к отдыху.

Прочь, целлюлит

Что особенно оценят женщины — баня прекрасно помогает в борьбе с целлюлитом и выведением лишней жидкости из организма. Так что хотите к весне убрать лишние сантиметры — бегом в баню со специальными вакуумными банками (от 200 рублей за 2 штуки). После того как кожа распарится, наносим масло и начинаем процедуру. Банки прекрасно разгоняют лимфу.

Окутанные ароматом

Сейчас во многих банях предлагают услугу аромапарения. То есть вас парит профессиональный банщик на полкé, а вокруг развешаны пряные травы, дающие невероятный аромат.

Групповой сеанс парения стоит от 2500 рублей за час с человека. Но такую же процедуру можно устроить и в общественной бане, прикупив разнотравье. Обойдется это гораздо дешевле. Можно приобрести веник из донника, лаванды, мяты, чабреца, полыни, душицы, зверобоя и других трав. Цена вопроса — от 200 рублей за охапку.

А полотенце-то непростое!

Немаловажной деталью для бани является текстиль. Лучше берите вафельные простыни (от 450 рублей) и полотенца (от 400 рублей). Они легкие, быстро впитывают влагу и сушатся. Для удобства в бане можно приобрести полотенце-килт — махровое (от 800 рублей) или вафельное (от 600 рублей).

Вместо того чтобы обвязываться обычным полотенцем и постоянно его поправлять, удобнее использовать липучку, предусмотренную на килте. И женщины, и мужчины оценят такой вариант.

Масок много не бывает

Ну и, конечно, в баню мы идем и за омоложением. Помогают нам в этом самые разные масочки из натуральных ингредиентов. Популярные — мед, йогурт натуральный, соль, кофейная гуща, сливки. Маску можно приготовить дома заранее. Вот вариант для увлажнения: 1 ст. ложку овсяных хлопьев залейте небольшим количеством горячей воды.

Когда смесь набухнет, добавьте к ней 1 ст. ложку нежирной сметаны, все тщательно перемешайте и нанесите в бане на кожу. А от морщин поможет элементарная смесь меда с солью.

Минус пару килограммов

Также в банных комплексах популярной услугой сегодня являются обертывания. С медом, солью, эфирными маслами, водорослями, кофе, глиной и другими компонентами. Процедура также направлена на снижение цифры на весах.

Стоимость услуги — от 3000 рублей за 45 минут. Но можно все это проделать и самостоятельно. Например, растопить мед, смешать с заваренным порошком горчицы (продается в любом супермаркете — 50 рублей за 400 граммов) и йогуртом. Намазываем кашицу на проблемные зоны после парилки и обматываем пищевой пленкой.

Держим 10–15 минут и смываем. Вся процедура обойдется вам в 150 рублей.

Потеем под Чайковского

Модный тренд — музыкальное парение. Это изюминка некоторых заведений, появилась она относительно недавно. Например, сидишь себе в парилке и потеешь под музыку Чайковского с виниловой пластинки.

Послушать можно диджериду (рожок аборигенов Австралии), бубен или индийские медитации.

Модный прикид

Женщинам для удобства (особенно если в баню вы отправляетесь с детьми) можно присмотреться к льняным туникам (от 1500 рублей), которые удобны в периоды отдыха от парилки.

Есть и хлопковые — от 1000 рублей. Такие туники не стесняют движение, регулируются специальной кулиской и отлично впитывают влагу.

Папаху мне из фетра

Бывалые банщики знают: если приобретать аксессуары, то из фетра и войлока. Они отлично защищают от жгучего пара, при этом пропускают тепло в нужном количестве. Поэтому под ту же фетровую шапочку можно сделать маску для волос, обмотать голову пленкой и отправиться в парилку.

Эффект будет больше, чем просто от нанесения маски в ванной. Из фетра и войлока в спецмагазинах и на маркетплейсах можно прикупить и коврики (от 150 рублей). Шапки на любой вкус и цвет — хоть буденовку, хоть колокольчик — от 230 рублей.

Рукавицу (поддавать пар) — от 250 рублей, а также тапочки — от 250 рублей за пару.

Моем чисто-чисто

Займемся непосредственно помывкой. Без хорошей щетки тут не обойтись. Есть вариант купить с натуральной щетиной деревянную на длинной ручке (от 250 рублей). Она стимулирует кровоток и промывает кожу. Есть варианты дешевле и компактнее — пластиковые массажные рукавицы (от 150 рублей) — борются с жировыми отложениями «на ура».

Есть и вариант мочалки, но не простой, а из люффы (от 250 рублей) — она мягко очищает кожу. Можно присмотреться также к рукавице из сизаля крупной вязки (от 170 рублей) — она действует как пилинг.

И В ПОХОДЕ ТОЖЕ

Кстати, до туристического сезона осталось не так много времени. И если вы любите походы и не можете жить без бани, стоит обратить внимание на мобильную конструкцию. Она представляет собой тентовую палатку с печкой.

Собирается и разбирается довольно легко, и вы сможете устроить себе банные процедуры хоть в горах, хоть в лесу, лишь бы вода была поблизости. Стоимость такой баньки — от 8500 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мардан Латифов, врач-терапевт:

«Посещение бани и сауны очень полезно.

В первую очередь потому, что у человека вырабатываются гормоны счастья, уровень стресса в организме снижается. Здоровым людям посещение бани и сауны показано в качестве средства профилактики простудных заболеваний и общего укрепления организма, в том числе функций дыхательных путей. Однако вылечить болезни такой визит неспособен. Абсолютным противопоказанием для посещения бани являются пороки сердца и миокардит. Также если вы простужены, не стоит надеяться, что все пройдет после посещения бани, напротив, из-за перегрева организма могут быть осложнения»