«Обезвоживание и давление»: хирург объяснил, чем нельзя запивать водку
Водку нельзя запивать лимонадом, колой или кофе из-за риска скачков артериального давления, рассказал NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.
Он подчеркнул, что сладкая газировка и фруктовые напитки содержат фруктозу, которая перерабатывается только ферментами печени.
«Нельзя запивать водку лимонадами, фруктовыми напитками из-за фруктозы, которая перерабатывается только ферментами печени. Если запивать водку колой или закусывать ананасом, печень не сможет обезвредить весь этанол, что повлечет больший вред для организма. Кофе может усугубить обезвоживание организма и повысить давление. Если употреблять кофе вместе с водкой, то риск скачков артериального давления повышается в разы», — отметил Умнов.