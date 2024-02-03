Хирург объяснил, чем нельзя запивать водку

«Нельзя запивать водку лимонадами, фруктовыми напитками из-за фруктозы, которая перерабатывается только ферментами печени. Если запивать водку колой или закусывать ананасом, печень не сможет обезвредить весь этанол, что повлечет больший вред для организма. Кофе может усугубить обезвоживание организма и повысить давление. Если употреблять кофе вместе с водкой, то риск скачков артериального давления повышается в разы», — отметил Умнов.