Врач назвала семь самых канцерогенных продуктов

Самые опасные группы канцерогенных продуктов, которые способны вызвать рак желудка, включают алкоголь, красное и переработанное мясо, некоторые овощи и фрукты, копчености и соленья, соусы, маргарин и спреды, а также сладкие газированные напитки. Об этом рассказала врач-терапевт Варвара Рубан.

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По ее словам, предотвратить развитие онкологии можно уменьшив количество такой пищи в своем рационе. Наиболее опасен для системы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) алкоголь.

Также нежелательно злоупотреблять красным мясом и переработанными мясными изделиями — они могут спровоцировать рак простаты у мужчин.

«В то же время в колбасу, сосиски и консервы добавляют нитриты, которые в ЖКТ преобразуются в нитрозамины, повышающие риск развития злокачественных образований», — рассказала врач.