Ученые назвали самый вредный способ пить кофе по утрам
По словам профессора Гетеборгского университета Дага Телле, френ-пресс самый опасный и вредный для здоровья способ приготовления кофе. Как оказалось, приготовленный таким способом кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови.
В то же время фильтр удаляет эти вещества, что снижает риск развития сердечного приступа.
Турецкий способ приготовления также назвали вредным, поскольку приготовленный таким образом напиток содержит кафестол и кахвеол. Поэтому ученые рекомендуют фильтровать кофе через бумагу, которая задерживает все вредные элементы.
Заявление ученого основано на исследовании, которое проводилось на протяжении 15 лет.
«То, что те, кто пил фильтрованный напиток, жили немного дольше тех, кто вообще не пил кофе, нельзя объяснить никакими факторами, кроме возраста, пола или образа жизни», — подчеркивают исследователи.