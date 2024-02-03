Названы самые опасные сладости

Большинство сладостей вредны для организма человека из-за их содержания сахара, жиров, быстрых углеводов и калорий, которые вызывают скачки глюкозы в крови и отечность. Однако есть определенные сладости, которые не только не полезны, но и опасны при употреблении в больших количествах.

Например, "фритюрные" десерты, такие как пирожки, пончики и "хворост", которые жарятся в растительном масле, содержат большое количество калорий и жиров, а также выделяют канцерогены при нагреве масла.

Жевание жвачки вместо еды также может быть опасным, особенно на голодный желудок, так как это может привести к изжоге и гастриту из-за выработки желудочного сока.

Конфеты-шипучки, которые могут разрушать стенки пищевода из-за содержания кислот, также следует употреблять осторожно, особенно на пустой желудок.