Диетолог: Вред сливочного масла для организма сильно преувеличен
Сливочное масло в умеренном количестве не только не вредно, но и полезно, уверен доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио Спутник он объяснил, сколько этого продукта можно употреблять ежедневно.
Вред сливочного масла для организма сильно преувеличен, считает доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио Спутник он рассказал о результатах последних исследований в этой области.
«В масле есть все жирорастворимые витамины (А, D, E, К, – ред.), вполне сбалансированный состав жирных кислот. Согласно последним данным, употребление сливочного масла в небольшом количестве на завтрак полезно. Порядка 15-20 граммов (в день, – ред.) или, может быть, чуть меньше, снижают риски неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов, то есть инфарктов и инсультов. Эти данные оказались неожиданными. Традиционный экспертный подход был следующим: сливочное масло – это холестерин, это насыщенные жирные кислоты, типа пальмитиновой, и это все однозначно вредно», – отметил Михаил Гинзбург.
По словам диетолога, вред здоровью может принести только чрезмерное употребление продукта.
«Злоупотребление сливочным маслом, больше 50 граммов в день, – это вредно. В таком количестве сливочное масло уже будет действовать как довольно большая нагрузка жиром, будет повышать калорийность питания, способствовать набору веса и развитию всех заболеваний, связанных с ожирением, той же гипертонии», – предупредил Михаил Гинзбург.
Некоторые заболевания могут быть противопоказанием для употребления сливочного масла, продолжил он.
«Людям с патологиями желчного пузыря и желчевыводящих путей я бы порекомендовал воздерживаться от употребления сливочного масла, особенно натощак. С гастритами в той или иной стадии обострения или, наоборот, ремиссии, надо смотреть по состоянию, стоит ли есть масло», – добавил Михаил Гинзбург.
При выборе продукта нужно обращать внимание на его цвет, вкус и запах, рекомендует диетолог. Посторонние привкусы или оттенки могут говорить о присутствии в масле токсичных для здоровья соединений, уточнил он.