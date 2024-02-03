Диетолог: Вред сливочного масла для организма сильно преувеличен

«В масле есть все жирорастворимые витамины (А, D, E, К, – ред.), вполне сбалансированный состав жирных кислот. Согласно последним данным, употребление сливочного масла в небольшом количестве на завтрак полезно. Порядка 15-20 граммов (в день, – ред.) или, может быть, чуть меньше, снижают риски неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов, то есть инфарктов и инсультов. Эти данные оказались неожиданными. Традиционный экспертный подход был следующим: сливочное масло – это холестерин, это насыщенные жирные кислоты, типа пальмитиновой, и это все однозначно вредно», – отметил Михаил Гинзбург.