Врач назвал два продукта на столе, которые опаснее даже сахара и соли

Врач Гадзиян назвал два продукта на столе, которые опаснее даже сахара и соли
Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян указал на два продукта, которые на самом деле не нужны организму, но то и дело присутствуют на столе.
С этой точки зрения самой вредной едой врач считает чипсы и копченые колбасные изделия. Так как в них больше всего канцерогенов, пишет доктор в своем Telegram-канале. Кроме того, в этом списке чуть ниже располагаются соль и сахар.
Онкоуролог отметил, что они не менее вредны, чем та же копченая колбаса. Однако полностью исключить сахар и соль - невозможно. Поэтому важно следить за количеством соленого и сладкого в рационе.
Высказался врач и относительно напитков. В частности, воды и крепкого алкоголя. Употребление достаточного количества чистой воды в сутки важно для профилактики в том числе мочекаменной болезни.
"Камнеобразование сильно увеличивает потребление натрия, поэтому советую уменьшить количество соли в рационе. Кроме того, нужно ограничить употребление мяса, пить больше жидкости", - подчеркнул онкоуролог.
Употребляя алкоголь, особенно крепкий, важно понимать, что вы сознательно идете на риски. Врачи давно отмечают, что нет безопасной дозы алкоголя и последствия употребления могут настигнуть внезапно. При этом крепкий алкоголь представляет наибольшую опасность для нейронов головного мозга, уточнил Марк Гадзиян.
Врач также напомнил, что не стоит курить, вести сидячий образ жизни (застой крови в малом тазу провоцирует простатит, аденому, у женщин - миому матки), следить за весом (лишние килограммы не только вредят сердцу, но и плохо влияют на гормональный фон, суставы), а также пребывать в постоянном стрессе.