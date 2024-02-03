Врач назвал два продукта на столе, которые опаснее даже сахара и соли

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян указал на два продукта, которые на самом деле не нужны организму, но то и дело присутствуют на столе.

© Rg.ru

С этой точки зрения самой вредной едой врач считает чипсы и копченые колбасные изделия. Так как в них больше всего канцерогенов, пишет доктор в своем Telegram-канале. Кроме того, в этом списке чуть ниже располагаются соль и сахар.

Онкоуролог отметил, что они не менее вредны, чем та же копченая колбаса. Однако полностью исключить сахар и соль - невозможно. Поэтому важно следить за количеством соленого и сладкого в рационе.

Высказался врач и относительно напитков. В частности, воды и крепкого алкоголя. Употребление достаточного количества чистой воды в сутки важно для профилактики в том числе мочекаменной болезни.

"Камнеобразование сильно увеличивает потребление натрия, поэтому советую уменьшить количество соли в рационе. Кроме того, нужно ограничить употребление мяса, пить больше жидкости", - подчеркнул онкоуролог.

Употребляя алкоголь, особенно крепкий, важно понимать, что вы сознательно идете на риски. Врачи давно отмечают, что нет безопасной дозы алкоголя и последствия употребления могут настигнуть внезапно. При этом крепкий алкоголь представляет наибольшую опасность для нейронов головного мозга, уточнил Марк Гадзиян.