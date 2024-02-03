Вирусный лайфхак: простая банка фасоли сохранит мотивацию при похудении

Простой лайфхак с консервированной банкой фасоли поможет поддержать мотивацию во время похудения. Так говорит Лия Николь — мама, которая делится в соцсетях советами по здоровому образу жизни.

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По словам женщины, многие люди расстраиваются, когда при больших усилиях они теряют мало веса. Она посоветовала взять в руки банку фасоли, которая обычно весит около одного фунта, или 450 граммов.

«Теперь потратьте минутку и почувствуйте вес банки с фасолью. А теперь скажите мне, что это пустяки»

Этот трюк впечатлил подписчиков. Люди заявили, что простой лайфхак действительно помогает поддерживать мотивацию во время борьбы с лишним весом.