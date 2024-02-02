Как тренировать мозг вместе с телом: спортивные техники для улучшения психического здоровья

Рассказываем, какие виды физической активности улучшают когнитивные возможности.

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«В современном мире большое внимания уделяется здоровому образу жизни, поддержанию хорошей физической формы и психического равновесия. Однако зачастую мы концентрируемся или на тренировке тела, или на ментальных практиках по улучшению здоровья мозга. При этом научные исследования доказывают тесную взаимосвязь между физической активностью и когнитивными функциями. Давайте рассмотрим, какие виды упражнений оказывают максимальный положительный эффект на работу мозга», — пояснила нейрокоуч Кира Феклисова.

Регулярные занятия спортом благотворно влияют на многие процессы головного мозга — усиливают кровоток, стимулируют нейрогенез и синаптическую передачу, снижают воспаление, высвобождают гормоны радости.

Аэробные нагрузки, силовые тренировки, командные виды спорта, танцы, упражнения на гибкость и координацию улучшают память, внимание, концентрацию, креативность, обучаемость. Таким образом, спорт является отличным инструментом для улучшения когнитивных способностей наряду с тренировкой тела.

Кардиотренировки и их влияние на мозг

Аэробные упражнения, или кардиотренировки, — это все виды активности, которые ускоряют сердцебиение и дыхание. К ним относятся бег, плавание, езда на велосипеде, прыжки и многое другое. Они оказывают мощный положительный эффект на когнитивные функции мозга.

Во-первых, кардионагрузки усиливают кровоток во всём теле, включая головной мозг. Большее количество обогащённой кислородом крови питает нейроны, улучшая их работу.

Во-вторых, при аэробных упражнениях в мозге активируется процесс нейрогенеза — образования новых нервных клеток. Это повышает пластичность и восстанавливающую способность мозга.

В-третьих, высвобождаются нейромедиаторы и гормоны, отвечающие за хорошее настроение и позитивный настрой (серотонин, дофамин, эндорфины). Это благотворно сказывается на когнитивных способностях.

Особенно рекомендуется начинать тренировку с 20-30 минут кардионагрузки для лучшей стимуляции мозга перед выполнением других физических упражнений.

Бег трусцой. Классическая и эффективная кардионагрузка. Рекомендуется выполнять 20-40 минут неспешного бега, чередующегося с ходьбой.

Плавание. Стимулирует мозг за счёт насыщения кислородом и выброса «гормонов радости». Лучше всего подойдут равномерные дистанции в комфортном темпе.

Велотренажёр. Помогает тренировать сердечно-сосудистую систему и выносливость. Рекомендовано 20-30 минут в режиме средней интенсивности.

Танцы. Весёлый способ одновременно потренировать тело и мозг. В качестве кардионагразки подойдут латиноамериканские, африканские танцы, зумба.

Интервальные высокоинтенсивные кардионагрузки. Также очень эффективны, но рекомендуются уже подготовленным людям.

Медитативные виды физической активности

Исследования показывают, что медитативные виды физической активности, такие как йога и тай-чи, способствуют снятию стресса и улучшению психического благополучия. Йога, например, сочетает в себе элементы физических упражнений, дыхательных практик и медитации, что помогает расслабить тело и ум.

Тай-чи. Это медленный и плавный вид гимнастики, который помогает глубокому расслаблению и сосредоточенности, а также улучшает координацию и равновесие. Обе практики также считаются эффективными методами снижения уровня тревожности и улучшения концентрации благодаря их воздействию на нервную систему и на психологическое состояние участвующих.

Йога и тай-чи. Включают в себя специальные дыхательные техники. Они помогают улучшить кислородное питание тканей, снизить артериальное давление и обеспечить глубокое расслабление организма. Упражнения в медитативных практиках стимулируют выделение эндорфинов и серотонина — гормонов счастья и удовлетворения.

Медитация. Медитативные виды физической активности способствуют развитию навыков осознанности, что позволяет сосредоточиться на текущем моменте, уменьшить внутреннее раздражение, научиться управлять своими эмоциями и переживать стрессовые ситуации более спокойно и эффективно.

Регулярные занятия йогой или тай-чи способствуют укреплению мышц, улучшению гибкости и координации движений, что, в свою очередь, может повысить уверенность в себе и улучшить общее самочувствие.

Танцевальная терапия

Это форма психотерапии, включающая в себя использование танца и движения в качестве средства самовыражения и лечения. Исследования показывают, что танцевальные тренировки могут положительно влиять на многие аспекты психического и физического здоровья.

Во-первых, танец способствует улучшению координации и пластичности тела, что помогает развить лучшее чувство равновесия и гибкости. Это особенно важно для людей, страдающих от неврологических или двигательных нарушений.

Во-вторых, танцевальные тренировки могут значительно повысить эмоциональное благополучие. Подвижные ритмичные движения тела способствуют высвобождению эндорфинов — гормонов радости и удовлетворения, что может снижать уровень стресса, тревожности и депрессии.

Кроме того, танцевальная терапия позволяет эмоционально выразиться и освободиться от негативных эмоций через движение.

Танцевальная терапия включает в себя самые разнообразные виды танцев, адаптированных под потребности и возможности клиентов.

Чаще всего это:

современный танец. Это стиль танца со свободными и выразительными движениями, которые используются в том числе для самовыражения и эмоционального освобождения;

балет. Классический балет применяется для улучшения пластичности, координации и выразительности движений, а также для развития осанки и грации;

танцы под музыку. Различные танцевальные стили, такие как хип-хоп, джаз, сальса, танго и другие, могут быть включены в терапевтический процесс для разнообразия и индивидуального подхода к каждому клиенту;

импровизационные танцы. Этот вид танцев позволяет клиентам свободно выражать свои эмоции и чувства через движение без определённых правил и стандартов;

танцевальные терапевтические игры. Использование игр и групповых танцевальных активностей улучшает взаимодействие и коммуникацию между участниками, а также способствует развитию доверия и сотрудничества.

Функциональная тренировка

Становится всё более популярным методом улучшения не только физической формы, но и когнитивных навыков. Она включает в себя упражнения, направленные на развитие мобильности и координации, что повышает когнитивную гибкость.

Когнитивная гибкость — это способность быстро переключаться между различными мыслями, задачами или концепциями, а также умение быстро адаптироваться к новым ситуациям и изменениям.

Упражнения, которые требуют изменения положения тела, например, повороты, наклоны и растяжки, стимулируют работу мозга, улучшая его способность адаптироваться к новым условиям. Кроме того, функциональная тренировка усиливает кровообращение, благодаря чему в мозг поступает больше кислорода, что благоприятно влияет на когнитивные функции.

Регулярные упражнения, направленные на развитие гибкости и мобильности, улучшают мыслительные процессы, такие как концентрация, внимание и память, что, в свою очередь, повысит продуктивность и общее когнитивное функционирование.

Спортивные игры

Участие в спортивных играх не только улучшает физическое здоровье, но и благотворно влияет на развитие когнитивных навыков, таких как стратегическое мышление и решение проблем. В командных видах спорта, таких как футбол, баскетбол или волейбол, игроки вынуждены быстро анализировать ситуацию, принимать решения и адаптировать свои действия в соответствии с действиями партнёров и противников.

Это требует высокой степени стратегического мышления и тактического планирования. Кроме того, спортивные игры способствуют развитию коммуникационных навыков и умению работать в команде, что также важно для успешного выполнения стратегий и тактик.

В индивидуальных видах спорта, таких как теннис, бадминтон или бокс, игроки должны быстро адаптироваться к движениям и реакциям своих противников, а также к самим условиям соревнования. Это требует высокой степени обучаемости, аналитических способностей и принятия решений в реальном времени. Участие в индивидуальных видах спорта развивает самодисциплину и управление эмоциями, что важно для успешного преодоления вызовов и для достижения целей.

Биофидбэк и ментальное программирование

Биофидбэк и ментальное программирование представляют собой инновационные методы, направленные на улучшение мозговой активности и регулирование стресса во время физической активности.

Биофидбэк основан на принципе обратной связи, который позволяет человеку наблюдать свои физиологические показатели в реальном времени и обучаться контролировать их с помощью специальных устройств и программ.

Одной из наиболее распространённых форм биофидбэка является электромиография (ЭМГ), которая позволяет измерять электрическую активность мышц, а также электрокардиография (ЭКГ) для контроля сердечного ритма и электродермальная активность (ЭДА) для измерения уровня потовыделения, что связано со стрессом и эмоциональным состоянием.

Посредством визуализации этих данных и обратной связи человек может научиться регулировать свою физиологию, управлять уровнем стресса и достигать оптимального состояния во время физических тренировок.

Ментальное программирование включает в себя использование психологических техник и стратегий, таких как визуализация, аффирмации и медитация, для улучшения мозговой активности и эмоционального благополучия во время физической активности.

Эти методы направлены на улучшение концентрации, снижение тревожности и повышение мотивации, что может способствовать более эффективному выполнению упражнений и достижению лучших результатов.

Объединение технологий биофидбэка и ментального программирования в рамках физической активности представляют собой мощный инструмент для улучшения мозговой активности, повышения стрессоустойчивости и достижения оптимальных результатов тренировок.