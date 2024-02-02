Как найти время на фитнес тем, кто занят 24/7

- Единственный вариант - заниматься рано утром. Я, например, плаваю в бассейне с 6:30 до 7:30. Это единственное время, которое я могу посвятить себе, точно зная, что в этот период ничего не произойдет, никто меня не будет искать по рабочим вопросам (потому что все нормальные люди в это время или спят, или только собираются на работу). Днем же или вечером, во сколько бы ты ни занимался, обязательно по прошествии часа на телефоне будет миллион пропущенных сообщений и звонков, - признается замдиректора крупного медиахолдинга.