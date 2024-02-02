Как найти время на фитнес тем, кто занят 24/7
Регулярные физические нагрузки очень важны в любом возрасте. Спорт помогает снять напряжение, поддерживать тело в форме и налаживать все процессы в организме. Как выделить время для занятий, если работа не отпускает, дома дети и куча дел, разбирались журналисты sovainfo.ru.
Рекомендации медиков относительно регулярных физнагрузок однозначны: фитнес помогает не только "раскачать" организм, повысить его выносливость и защитные возможности иммунной системы, спорт также является профилактикой множества заболеваний, в том числе, сердечно-сосудистых и ожирения, также он благотворно воздействует на нервную систему и даже приносит счастье, уверена главный внештатный специалист регионального Минздрава по медицинской профилактике Марина Завьялова:
- Аэробные физические нагрузки средней интенсивности - ходьба, плавание, танцы, езда на велосипеде, бег - способствуют тренировке мышц. Но главное - во время физической активности увеличивается выработка нейромедиаторов, или "гормонов счастья": дофамина, серотонина, эндорфина, а содержание в крови гормона стресса - кортизола - уменьшается. Это позволяет человеку быстрее расслабиться, улучшается самооценка и настроение.
Если о несомненной пользе спорта вопросов нет, то как найти время в плотном рабочем графике и среди домашней рутины?
Универсальными советами здесь могут быть: найти зал рядом с работой или домом, чтобы в любое свободное "окошко" можно было его посетить, четко распланировать свой день с учетом времени на фитнес или стараться больше ходить пешком, ездить на работу на велосипеде или подниматься по лестнице.
Журналисты sovainfo.ru узнали, как самарцы, погруженные в свои дела, решают вопросы с ежедневными физнагрузками.
- Единственный вариант - заниматься рано утром. Я, например, плаваю в бассейне с 6:30 до 7:30. Это единственное время, которое я могу посвятить себе, точно зная, что в этот период ничего не произойдет, никто меня не будет искать по рабочим вопросам (потому что все нормальные люди в это время или спят, или только собираются на работу). Днем же или вечером, во сколько бы ты ни занимался, обязательно по прошествии часа на телефоне будет миллион пропущенных сообщений и звонков, - признается замдиректора крупного медиахолдинга.
А школьная учительница рассказала:
- Я обожаю кататься на велосипеде и с нетерпением жду открытия сезона, еще немного осталось. Зимой боюсь ездить, да и некомфортно, знаете ли, дороги узкие, холодно, замок опять же на морозе не отцепишь. В общем, летом – на велике куда угодно, и в Новокуйбышевск, и на Жигморе, только держите меня. А зимой стараюсь много гулять, ходить на работу пешком, катаюсь на коньках, а по выходным – на лыжах.
Менеджер среднего звена рассказал:
- Раньше регулярно занимался в зале, теперь из-за нагрузки на работе не всегда хватает сил на поездку в фитнес-клуб. Но каждый день занимаюсь дома по утрам. Плюс пару раз в неделю выбираюсь на тренировку по вечерам. И жду лета, чтобы снова начать пробежки - большой плюс жизни недалеко от самарской набережной.
Своими привычками поделилась и молодая мама:
- Пока не было детей, я дважды в неделю ходила на фитнес и в бассейн, а по выходным часто устраивали многочасовые прогулки по городу с друзьями. Сейчас с появлением ребенка все стало сложнее. Но все равно я стараюсь поддерживать себя в форме: каждый день утренняя разминка 15 минут, если повезет, то успеваю раз в неделю сходить на уроки танцев.
Выход можно найти всегда, отмечают жители областной столицы.
- Купите себе гараж или частный дом, - смеется работник одного из местных заводов, - и ежедневная физнагрузка вам обеспечена, особенно в зимнее время. В этом году снег около гаража приходится чистить почти каждый день, хотя мне всегда нравилось махать лопатой. И после такой утренней разминки ощущаешь бодрость духа! Летом огород вскопать – святое дело, полить, собрать урожай – вот и весь фитнес!