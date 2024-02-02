Россиянам раскрыли, как снизить нагрузку на глаза при работе за компьютером

При работе за компьютером необходимо давать глазам отдыхать каждые 20 минут, отводя взгляд от монитора и смотря вдаль в течение 20 секунд, рассказала NEWS.ru офтальмолог Анна Семакина. Медик подчеркнула, что раз в 45 минут необходимо делать небольшую разминку: достаточно покрутить головой, плечами, размять зону поясницы и походить, чтобы снять венозный застой.

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Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора и смотрите вдаль 20 секунд. Каждые 45-60 минут вставайте и разминайтесь: достаточно покрутить головой, плечами, размять зону поясницы и походить, чтобы снять венозный застой. Пейте больше воды. Это полезно для всего организма в целом, для суставов, которые находятся в скованном положении, и для глаз, — отметила Семакина.

Врач также посоветовала использовать увлажняющие капли при работе за ПК минимум три раза в день, так как при концентрации внимания на экран глаза моргают в несколько раз реже и быстро высыхают. Семакина добавила, что при необходимости можно носить очки, чтобы избежать перенапряжения глаз.