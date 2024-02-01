Восемь способов, которые стоит использовать, если вы хотите бросить курить

Каждый год мы составляем списки того, чего хотим достичь, чтобы стать лучшей версией себя в новом году. Для многих людей отказ от курения стоит на первом месте в списке. К сожалению, не всем это удается, потому что люди недостаточно подготовлены к тому, чтобы бросить курить.

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Очень важно составить план, который подойдет именно вам. Если вы хотите знать, как бросить курить резко или как бросить курить более постепенным методом, «Рамблер» рассказывает об этом. Благодаря этим практическим советам вы сможете начать 2024 год с чистого листа и достичь своих целей.

Как составить план отказа от курения, который подойдет именно вам

Составление плана — отличный способ начать процесс отказа от никотина. Этот план начинается с изучения ваших привычек и определения того, что подойдет вам лучше всего.

Изучите свои текущие привычки в курении

После того, как вы решили, что хотите бросить курить, рекомендуется составить план, которому вы будете следовать. Это начинается с изучения ваших привычек в курении и выяснения того, как их изменить.

Осознайте, сколько вы курите. Прежде чем бросить курить, важно для начала понять, сколько вы курите. Посчитайте, сколько сигарет вы выкуриваете каждый день, и запишите количество, чтобы иметь возможность контролировать это число.

Определите причины, по которым вы курите. Конечно, существуют причины, по которым вы курите или употребляете табак, и следующим шагом на вашем пути является их понимание. Вполне возможно, что это многолетняя привычка, которая, похоже, больше не имеет причин, но подумайте, почему вы вообще начали и почему сейчас вы обращаетесь к ней в течение дня. Каждый раз, когда вам захочется курить, запишите, почему вы это делаете.

Подумайте, почему вы хотите бросить курить: наличие причины поможет вам твердо стоять на своем, когда дело дойдет до отказа от табака. Будь то ради вашего здоровья, ради ваших детей или по другой причине, выясните, почему вы действительно хотите бросить курить, а не просто бросить курить ради того, чтобы бросить курить. Наличие чего-то, что вы можете визуализировать на трудных этапах своего пути, может помочь вам пройти через него, когда вам захочется сдаться.

Узнайте, как курение влияет на ваш организм

Курение и общее употребление табака могут оказать очень негативное воздействие на ваш организм. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, «курение может вызвать рак, болезни сердца, инсульт, заболевания легких, диабет и хроническую обструктивную болезнь легких, включая эмфизему и хронический бронхит. Курение также увеличивает риск развития туберкулеза, некоторых глазных заболеваний и проблем иммунной системы, включая ревматоидный артрит». Все эти физические проблемы могут также привести к проблемам с психическим здоровьем из-за дополнительного стресса из-за заболевания.

Исследования также доказали, что курение по ночам может быть непосредственной причиной бессонницы, а плохой сон может привести к другим проблемам со здоровьем, таким как ожирение и проблемы с сердцем. Вредно и пассивное курение, особенно среди детей: пассивное курение является причиной около 400 детских смертей каждый год.

Поставить цель

Цели могут помочь вам сохранить мотивацию, но помимо одной большой цели «бросить курить» ставьте более мелкие цели, которых вы можете достичь. Возможно, вы начнете с отказа от курения по одному дню. В течение месяца возьмите на себя обязательство не курить по выходным. Прожив месяц, побалуйте себя и переходите к следующей цели. Это кажется более осуществимым, чем резкий отказ от курения (хотя этот метод, безусловно, работает для некоторых людей).

Попробуйте никотинзаместительную терапию

Никотинзаместительная терапия, например никотиновый пластырь или жевательная резинка, может помочь обуздать тягу к никотину. Эти низкие дозы никотина были доказаны в многочисленных исследованиях как положительный фактор в отказе от курения. Если вы рассматриваете возможность заместительной никотиновой терапии, неплохо было бы поговорить с лечащим врачом, чтобы решить, какой продукт подойдет вам лучше всего.

Рассмотрите рецептурные таблетки

Вы также можете поговорить со своим врачом о лекарствах, отпускаемых по рецепту, которые помогут вам бросить курить.

Создайте систему поддержки

Окружение себя людьми, на которых можно опереться, пока вы проходите через это, безусловно, трудное время, может помочь вам не только добиться успеха, но и сохранить мотивацию. Когда вы чувствуете, что хотите сдаться, эти люди могут помочь вам продолжать идти.

Сообщите своим друзьям и семье о ваших целях. Поделитесь своими целями с кругом доверенных лиц, который поддержит вас, но не учитывайте тех, кто этого не сделает. Сообщите им, каковы ваши цели, и расскажите им, как они могут вам помочь. Если вы хотите, чтобы рядом с вами не курили, скажите об этом. Если вы хотите, чтобы они подбадривали вас, скажите об этом. Если вы хотите, чтобы они молчаливо поддерживали вас, выразите именно это.

Создайте свое сообщество. Также важно найти людей, которые либо в настоящее время проходят тот же путь, что и вы, либо прошли в какой-то момент, потому что они поймут вас лучше, чем кто-либо другой. Интернет-сообщества и такие группы, как «Анонимные никотинисты» и «Анонимные курильщики», могут оказаться полезными.

Обратитесь за профессиональной помощью. Вы также можете обратиться к своему врачу или терапевту за советом и поддержкой, пока бросаете курить. Они могут предоставить вам дополнительные ресурсы или медицинские обоснования для отказа от курения. Они также могут помочь вам увидеть положительное влияние на ваше физическое и психическое здоровье, когда вы все меньше и меньше курите, что может помочь сохранить вашу мотивацию.

Планируйте побочные эффекты

Большинство людей, бросающих курить, испытывают симптомы абстиненции. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, при отказе от табака вы можете чувствовать себя раздражительным, беспокойным, голодным, подавленным и грустным. У вас также могут возникнуть проблемы со сном и вы заметите некоторое увеличение веса. Все это распространено, но поговорите со своим врачом обо всем, что вам не подходит.

Центры по контролю и профилактике заболеваний также рекомендуют заниматься спортом, чтобы справиться с беспокойными и тревожными чувствами. Упражнения повышают частоту сердечных сокращений и стимулируют выработку эндорфинов, что может улучшить ваше настроение. Кроме того, это способ направить эти негативные побочные эффекты во что-то позитивное.

Празднуйте свои победы