Почему зимой нужно пить молоко с куркумой, рассказал шеф-повар

Зима часто становится вызовом для организма. Однако есть простой способ облегчить для него жизнь в этот период.

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Шеф-повар Максим Кузнецов рассказал, как приготовить напиток для поддержки иммунитета. Об этом сообщает портал Life.

Этот напиток называется золотое молоко, потому как имеет золотистый оттенок. Для его приготовления понадобятся простые ингредиенты.

Молоко;

Щепотка куркумы;

Щепотка кардамона;

Ложка меда.

По заверению эксперта, куркума обладает схожим с антибиотиком эффектом. Кардамон помогает в профилактике дыхательных путей и работы легких. Сам напиток хорошо подойдет не только для поддержания иммунитета, но и для лечения сезонных простуд.