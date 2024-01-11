Поставлена точка в споре о пользе меда и чеснока при ОРВИ

Исследования доказали, что мед и чеснок являются действенными средствами защиты от респираторных заболеваний, рассказал в беседе с KP.RU эксперт по доказательной медицине Игорь Степанюков. По его словам, ученые подтвердили противовирусные и антиоксидантные свойства меда, а также его усиление действия антибиотиков.

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Как уточнил эксперт, мед исследовали в качестве замены безрецептурным противокашлевым и антигистаминным препаратам, и по итогам анализа 13 научных работ было установлено, что мед даже более эффективен по сравнению с некоторыми средствами от кашля.

При ОРВИ, гриппе и других респираторных инфекциях необходимо принимать несколько раз в день по ложке меда, разведенной в теплой воде, порекомендовал специалист. Этот метод подходит взрослым и детям старше одного года при условии отсутствия аллергической реакции.

Что касается чеснока, то его польза при лечении инфекционных болезней была известна еще с древних времен, продолжил Степанюков.

Он содержит флавоноид аллиин, который при измельчении превращается в активное вещество аллицин. Последнее, в свою очередь, в организме распадается на множество других веществ, которые обладают различной активностью. Поэтому действие чеснока настолько многогранно, — пояснил эксперт.

Он добавил, что антибактериальная и противовирусная активность чеснока была неоднократно доказана экспериментально в ходе клинических исследований. В результате медики пришли к выводу, что этот продукт является хорошим потенциальным средством для профилактики и лечения ОРВИ и у детей, и у взрослых.