Как связаны сахарозаменители и диабет и так ли вреден сахар на самом деле
Многие приверженцы здорового образа жизни и правильного питания предпочитают заменять сахар разного рода натуральными или искусственными сахарозаменителями, тк уверены, что это не несет такого вреда организму, как сахар. Прилавки магазинов все больше заполняются
Исследователи из Школы общественного здравоохранения Института Милкена в Вашингтоне провели работу, результаты которой продемонстрировали, насколько опасными для организма могут оказаться подсластители, присутствующие в составе диетических напитков и продуктов. Эта статья в очередной раз доказала, что сахарозаменители не только не помогут в борьбе с лишним весом, но и способны стать причиной развития диабета.
В связи с этим "Рамблер" решил поговорить с экспертом, врачом-терапевтом Славиной Ириной, и узнать, нужны ли сахарозаменители и так ли вреден обыкновенный сахар.
Специалист напомнила, что сахар – источник глюкозы. А глюкоза, в свою очередь, – это углеводы в чистом виде, которые в метаболитическом цикле распадаются на другие полезные вещества и соединения. Глюкоза важна для работы мышц, передачи сигналов в рамках нервной системы, питания внутренних органов, работы мозга.
«Да, в сахаре намного больше калорий, чем в сахарозаменителях. Но сахарозаменители отличаются от сахара по химическому составу. Они состоят из различных сложных соединений вроде фруктозы или стевиозида. И в организме эти вещества метаболируются не по цепочке глюкозы. Как следствие, не получается мгновенно зарядиться энергией. Стевиозиды, аспартам, фруктоза и другие сахарозаменители метаболируют медленно. Плюс сахарозаменителей - они не трансформируются в жиры. Минус - гораздо медленнее поступает энергия, быстрее появляется усталость. Соответственно, у человека, перешедшего на сахарозаменители, возникает потребность употреблять их больше. И вот это уже приводит к риску преддиабета», – объяснила Славина.
Поэтому, если вы решили сделать выбор в пользу сахарозаменителей, их тоже нужно употреблять с умом. Иначе приступы голода, появление проблем с пищеварением, срывы на сладкое и диабет обеспечены.
«Выбирать лучше стевиозид – заменитель сахара на основе стевии. Он во много раз слаще самого сахара, соответственно, проблем с недостатком сладкого вкуса не будет. Но! Повторюсь, энергия восполняется медленно. И помните, что в сахарозаменителях тоже есть калории».
И все же, на мой взгляд, лучше отдать предпочтение натуральному сахару. Тут эксперт пояснила, что имеет в виду под натуральным:
«Это тот сахар, который имеется во фруктах и овощах. Есть ещё добавленный сахар - рафинированный, который используют во множестве консервов, соусах промышленного производства, выпечке, колбасах и сосисках. Вот с ним действительно нужно быть поаккуратнее».
Резюмируя, можно сказать, что важно не забывать восполнять энергетический баланс натуральными фруктами и овощами. И ограничивать как употребление добавленного сахара, так и сахарозаменителей.