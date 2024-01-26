Как связаны сахарозаменители и диабет и так ли вреден сахар на самом деле

Многие приверженцы здорового образа жизни и правильного питания предпочитают заменять сахар разного рода натуральными или искусственными сахарозаменителями, тк уверены, что это не несет такого вреда организму, как сахар. Прилавки магазинов все больше заполняются

© Unsplash

Исследователи из Школы общественного здравоохранения Института Милкена в Вашингтоне провели работу, результаты которой продемонстрировали, насколько опасными для организма могут оказаться подсластители, присутствующие в составе диетических напитков и продуктов. Эта статья в очередной раз доказала, что сахарозаменители не только не помогут в борьбе с лишним весом, но и способны стать причиной развития диабета.

Видео дня

В связи с этим "Рамблер" решил поговорить с экспертом, врачом-терапевтом Славиной Ириной, и узнать, нужны ли сахарозаменители и так ли вреден обыкновенный сахар.

Специалист напомнила, что сахар – источник глюкозы. А глюкоза, в свою очередь, – это углеводы в чистом виде, которые в метаболитическом цикле распадаются на другие полезные вещества и соединения. Глюкоза важна для работы мышц, передачи сигналов в рамках нервной системы, питания внутренних органов, работы мозга.

«Да, в сахаре намного больше калорий, чем в сахарозаменителях. Но сахарозаменители отличаются от сахара по химическому составу. Они состоят из различных сложных соединений вроде фруктозы или стевиозида. И в организме эти вещества метаболируются не по цепочке глюкозы. Как следствие, не получается мгновенно зарядиться энергией. Стевиозиды, аспартам, фруктоза и другие сахарозаменители метаболируют медленно. Плюс сахарозаменителей - они не трансформируются в жиры. Минус - гораздо медленнее поступает энергия, быстрее появляется усталость. Соответственно, у человека, перешедшего на сахарозаменители, возникает потребность употреблять их больше. И вот это уже приводит к риску преддиабета», – объяснила Славина.

Поэтому, если вы решили сделать выбор в пользу сахарозаменителей, их тоже нужно употреблять с умом. Иначе приступы голода, появление проблем с пищеварением, срывы на сладкое и диабет обеспечены.

«Выбирать лучше стевиозид – заменитель сахара на основе стевии. Он во много раз слаще самого сахара, соответственно, проблем с недостатком сладкого вкуса не будет. Но! Повторюсь, энергия восполняется медленно. И помните, что в сахарозаменителях тоже есть калории».

И все же, на мой взгляд, лучше отдать предпочтение натуральному сахару. Тут эксперт пояснила, что имеет в виду под натуральным:

«Это тот сахар, который имеется во фруктах и овощах. Есть ещё добавленный сахар - рафинированный, который используют во множестве консервов, соусах промышленного производства, выпечке, колбасах и сосисках. Вот с ним действительно нужно быть поаккуратнее».