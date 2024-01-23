Сахар может скрываться в самых неожиданных продуктах и напитках. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Эксперт объяснила, что сахар относится к природным консервантам, поэтому производители добавляют его при изготовлении консервированных продуктов. Так, на 100 граммов консервированного горошка приходится около 4,5 грамма сахара, а на 100 граммов кукурузы из банки — 14 граммов и больше. Много сахара содержится в колбасе и сосисках.

«В одном килограмме продукта может быть 20 чайных ложек сахара и больше», — заявила Кашух в комментарии Pravda.ru.

Много сахара содержится в кетчупе, йогуртах, кашах быстрого приготовления, сухих завтраках, суши и роллах.

Эксперт посоветовала внимательно читать состав на упаковке продукта. Если точное содержание сахара не указано, то стоит обратить внимание, где именно в составе указан сахар: чем ближе к началу списка, тем больше его концентрация.

В свою очередь эндокринолог Екатерина Янг отметила, что не стоит полностью исключать сахар из рациона, так как он необходим для энергии. Его нехватка вызывает усталость, слабость, сонливость. Но и тут важно соблюдать баланс: этот продукт можно употреблять не более 50 граммов в сутки, передает Царьград.

Бесконтрольное поедание сахара вредит здоровью детей. При этом норму ежедневного употребления сладкого можно рассчитать. Об этом рассказала врач-педиатр Марьям Сайфулина.