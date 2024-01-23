Почему после обеда тянет на сладкое и как это использовать во благо
Далеко не все эксперты по питанию — радикальные противники сладкого. Специалист по коррекции пищевых расстройств, клинический психолог Иван Алименко уверен, что большинству людей не стоит страдать и отказывать себе в десерте. Об этом специалист рассказал в эфире радио Sputnik.
Психолог отметил, что лучше поставить сладкую точку в застолье, чем продолжать есть до полного насыщения. К тому же при употреблении десерта в организме будет вырабатываться гормон счастья дофамин, а значит, вы почувствуете больше удовлетворения от еды.
Эксперт отметил, что сладкое все же можно не всем: если у вас высокий уровень глюкозы в крови, можно позволить себе крохотный кусочек с низким содержанием сахара. Не стоит забывать и о прямых противопоказаниях, а также о калорийности сладкого блюда.