Почему после обеда тянет на сладкое и как это использовать во благо

Далеко не все эксперты по питанию — радикальные противники сладкого. Специалист по коррекции пищевых расстройств, клинический психолог Иван Алименко уверен, что большинству людей не стоит страдать и отказывать себе в десерте. Об этом специалист рассказал в эфире радио Sputnik.

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Психолог отметил, что лучше поставить сладкую точку в застолье, чем продолжать есть до полного насыщения. К тому же при употреблении десерта в организме будет вырабатываться гормон счастья дофамин, а значит, вы почувствуете больше удовлетворения от еды.