Модные фитнес-приложения могут привести к травме, предупреждает звездный тренер

Модные фитнес-приложения могут повысить риск травм, утверждает один из лучших тренеров для Daily Mail.

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Лондонский тренер Дэлтон Вонг, среди клиентов которого были Дженнифер Лоуренс, Кит Харингтон и Оливия Колман, предупредил, что люди часто слишком сосредоточены на получении «глупого результата, который ничего не значит в реальной жизни». В итоге, по его словам, пользователи могут легко навредить себе, если зайдут слишком далеко.

Вонг раскритиковал «геймификацию фитнеса».

«Ваша боль может достигать десяти баллов, но приложение говорит продолжать двигаться — тогда вы можете пораниться. Это просто тренировка. Когда вы устали, в вашем теле возникают другие проблемы, которые ИИ не может и не хочет обнаружить».

Исследования уже давно показали, что чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать разрушение мышц, повысить риск переломов костей или даже развития потенциально смертельных проблем с сердцем.

Чрезмерные физические упражнения также рискуют повысить уровень кортизола, основного гормона стресса в организме. Вонг посоветовал сначала проконсультироваться с физиотерапевтом или остеопатом, чтобы проверить, каких упражнений им следует избегать в таких приложениях.