Блогер проверил, на сколько точен шагомер в умных часах
Американский техноблогер Маркес Брауни, известный в Сети под ником MKBHD, провел собственное исследование, которое позволило оценить, на сколько точно показывают количество шагов умные часы. Результатами он поделился в своих соцсетях.
Для эксперимента он использовал смарт-часы разных моделей: Apple Watch Ultra 2, Google Pixel Watch 2, Samsung Galaxy Watch 6, Garmin Fenix 7. Он решил сравнить их показатели с обычным шагомером, купленным в онлайн-магазине менее, чем за один доллар.
Для чистоты эксперимента, блогер во время физической активности считал вслух каждый свой шаг, итого он прошел тысячу шагов. Результаты же с устройств оказались такими:
- Apple Watch Ultra 2 — насчитали 955 шагов;
- Garmin Fenix 7 — 964 шага;
- Samsung Galaxy Watch 6 — 994 шага;
- Google Pixel Watch 2 — 998; шагов
- Шагомер — 1168 шагов.
Самая большая погрешность, как можно увидеть, была у дешевого шагомера. Однако и цена здесь сыграла не большую роль, ведь самые дорогие часы тоже выдали ошибочный результат – не досчитали 45 шагов.
Самое приближенный к реальности подсчет продемонстрировали Pixel Watch 2 — ошиблись всего на два шага.
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