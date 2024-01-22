Блогер проверил, на сколько точен шагомер в умных часах

Американский техноблогер Маркес Брауни, известный в Сети под ником MKBHD, провел собственное исследование, которое позволило оценить, на сколько точно показывают количество шагов умные часы. Результатами он поделился в своих соцсетях.

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Для эксперимента он использовал смарт-часы разных моделей: Apple Watch Ultra 2, Google Pixel Watch 2, Samsung Galaxy Watch 6, Garmin Fenix 7. Он решил сравнить их показатели с обычным шагомером, купленным в онлайн-магазине менее, чем за один доллар.

Для чистоты эксперимента, блогер во время физической активности считал вслух каждый свой шаг, итого он прошел тысячу шагов. Результаты же с устройств оказались такими:

Apple Watch Ultra 2 — насчитали 955 шагов;

Garmin Fenix 7 — 964 шага;

Samsung Galaxy Watch 6 — 994 шага;

Google Pixel Watch 2 — 998; шагов

Шагомер — 1168 шагов.

Самая большая погрешность, как можно увидеть, была у дешевого шагомера. Однако и цена здесь сыграла не большую роль, ведь самые дорогие часы тоже выдали ошибочный результат – не досчитали 45 шагов.