Когда лучше начинать худеть к лету

Новогодние праздники позади, в ближайшие месяцы подобных им торжеств и застолий не предвидится. В это время многие смотрят на календарь и прикидывают, получится ли привести тело в порядок к пляжному сезону. «До лета еще достаточно времени, именно сейчас есть прекрасная возможность похудеть безопасно и комфортно. С другой стороны, мне хочется донести до клиентов мысль, что худеть целенаправленно к какому-то событию - не совсем верный подход. Лучше внедрять физическую активность и сбалансированный рацион в свой образ жизни на постоянной основе», - рассказал изданию «Вести Подмосковья» мастер-тренер сети фитнес-клубов DDX Fitness Тимур Гурбанов.

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Тем, кто решит взяться за себя в ближайшее время, стоит помнить о важности питания, физической активности и полноценного отдыха. Специалист отметил, что от рациона зависит около 80% успеха в снижении веса. Питание должно включать в себя белки, жиры и углеводы. Суточная норма калорий и БЖУ зависит от роста, веса и уровня физической активности.

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Представитель бренда Proxima Fitness, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева посоветовала включить в меню нежирные белки, цельные зерна, фрукты, овощи и полезные жиры, а также проконсультироваться с диетологом для составления плана питания. Член ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Маргарита Короткова предупредила, что жесткие диеты обычно подходят для лечебных целей на короткий период времени. Поэтому стоит воспользоваться правилом тарелки: визуально разделить ее пополам и одну половину разделить еще на две части. Половину заполнить овощами, одну четверть - белком (птица, мясо, рыба), другую - медленными углеводами (гречка, киноа, бурый рис, цельнозерновая паста, полба).

Далее идет вопрос тренировок и физической активности. Тренер Гурбанов пояснил, что вес снижается за счет поддержания дефицита калорий, то есть нужно тратить больше энергии, чем ее потреблять. Именно физическая активность поможет добиться результата без изнуряющей диеты. По возможности стоит увеличить бытовую активность: подниматься по лестнице, а не на лифте, ежедневно гулять. А благодаря силовым тренировкам удастся улучшить качество тела: снизится жировой компонент, увеличится мышечная масса. Мастер спорта Андреева посоветовала выбирать тот вид активности, который нравится - йога, эллипсоид, велотренажер. Предложения фитнес-клубов не ограничиваются беговыми дорожками. «Спорт не только поможет создать более подтянутое тело, но существенно оздоровит организм в целом, так как он служит для профилактики гипоксии, помогает бороться со стрессом и повышает энергичность», - напомнила нутрициолог Короткова.