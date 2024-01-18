Фитнес-эксперт объяснил, как сжигать больше калорий даже во время отдыха

Фитнес-эксперт Джулиан Эрнст рассказал, как тренироваться так, чтобы калории сжигались даже во время отдыха.

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По словам эксперта, хотя кардиотренировки в целом позволяют сжигать больше калорий, не стоит недооценивать влияние силовых тренировок на ваш метаболизм.

В то время как кардиотренировки, включающие бег трусцой и прыжки со скакалкой, эффективны для сброса килограммов, включение силовых тренировок может помочь вам изменить качество метаболизма и равномерно худеть.

"Силовая или мышечная тренировка может повысить скорость метаболизма — скорость, с которой ваше тело сжигает калории для поддержания повседневной деятельности и основных функций. Так что даже когда вы расслабляетесь после тренировки, ваше тело продолжает эффективно сжигать калории", — объяснил эксперт.

К тому же, недавнее исследование, посвященное силовым тренировкам у женщин, показало, что их общая базальная скорость метаболизма оставалась высокой в течение 48 часов после тренировки.

Силовые тренировки не только помогают вам похудеть в долгосрочной перспективе, но и помогают наращивать силу и укреплять кости.

Кроме того, силовые тренировки высвобождают "нейротрансмиттеры, такие как эндорфины и дофамин", которые поднимают настроение и дают положительные эмоции.