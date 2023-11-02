Эндокринолог назвала эффективный способ похудения без спорта

Эндокринолог Зухра Павлова раскрыла эффективный способ сбросить лишний вес без спорта. Об этом сообщает "Российская газета".

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Прежде всего медик посоветовала начинать день с употребления белка, поскольку он быстро дарит чувство насыщения, позволяет контролировать уровень сахара в крови и наращивать мышечную массу. Павлова рекомендовала по утрам отдавать предпочтение яйцам, мясу, птице, рыбе, греческому йогурту и другим продуктам, которые богаты белком.

При этом медик напомнила, что важно следить за размером порций. Чтобы контролировать съеденное было легче, врач посоветовала использовать маленькие тарелки.

В заключение Павлова рекомендовала избегать обезвоживания. Если пить достаточно воды, то чувство голода будет возникать реже, а пищеварительная система при этом начнет работать эффективнее.