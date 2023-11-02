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Эндокринолог Павлова назвала эффективный способ похудения без спорта

Эндокринолог Зухра Павлова раскрыла эффективный способ сбросить лишний вес без спорта. Об этом сообщает "Российская газета".

Эндокринолог назвала эффективный способ похудения без спорта
© Unsplash

Прежде всего медик посоветовала начинать день с употребления белка, поскольку он быстро дарит чувство насыщения, позволяет контролировать уровень сахара в крови и наращивать мышечную массу. Павлова рекомендовала по утрам отдавать предпочтение яйцам, мясу, птице, рыбе, греческому йогурту и другим продуктам, которые богаты белком.

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При этом медик напомнила, что важно следить за размером порций. Чтобы контролировать съеденное было легче, врач посоветовала использовать маленькие тарелки.

В заключение Павлова рекомендовала избегать обезвоживания. Если пить достаточно воды, то чувство голода будет возникать реже, а пищеварительная система при этом начнет работать эффективнее.

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