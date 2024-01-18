Что делать с зубами мудрости? Отвечает врач

Удаление зуба мудрости — это хирургическая операция по удалению одного или нескольких зубов мудрости — четырех постоянных зубов взрослого человека, расположенных в задних углах рта сверху и снизу.

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Если зубу мудрости не хватает места для роста (импактированный зуб мудрости), что приводит к боли, инфекции или другим стоматологическим проблемам, вам, скорее всего, придется его удалить. Удалением зуба мудрости может заниматься стоматолог или челюстно-лицевой хирург.

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О том, когда удалять зуб мудрости, «Рамблеру» рассказал Оганесян Артак Степанович, владелец и лечащий врач стоматологии Doctor Art Surgical.

Всегда возникает вопрос, что делать с зубами мудрости. У меня, как у врача-ортодонта, вопрос с удалением зубов мудрости стоит почти в 90% случаев. Оганесян Артак Степанович Владелец и лечащий врач стоматологии Doctor Art Surgical

Врач отмечает, что, во-первых, нужно обратить внимание на то, в каком возрасте возник такой вопрос. Второе — есть ли шанс на удаление или этот зуб может прорезаться. И третье — если это зуб уже стоит в зубной дуге, соответственно, оставлять его или удалять.

С возрастом нужно определяться таким образом: если зуб мудрости находится в зачатке и еще нет стадии формирования корней, то есть опасность при удалении зуба, потому что существует риск формирования фолликулярной кисты. Поэтому нужно ждать пока начинает образовываться корень зуба, это происходит в 12-13 лет.

Дальше по позиции зуба: если в области тела нижней челюсти (когда мы говорим о нижнем зубе), хватает места чтобы он прорезался и есть зуб-антагонист, с кем он может работать, то мы его оставляем. Оганесян Артак Степанович Владелец и лечащий врач стоматологии Doctor Art Surgical

Если места нет и при прорезывании мы видим, что угол наклона острый по соотношению к седьмому зубу, то при своем подрезании он будет толкать седьмой зуб и создавать проблемы и рецидив ортодонтического лечения, то стоматологи его удаляют. А при удалении нижнего зуба мудрости, и верхний должен быть удален, потому что не будет зуба-антагониста, соответственно зуб будет создавать ступеньку, поэтому он удаляется.

По поводу зубной дуги — нужно смотреть индивидуально. Если мы можем его включить в общую конструкцию или включить в выстраивание зубной дуги, можно оставить.