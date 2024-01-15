3 простых, но эффективных способа улучшить память

Способность сохранять и воспроизводить в сознании информацию и пережитые впечатления с течением временем начинает страдать, а человеку, соответственно, становится сложнее вспоминать различные данные, детали и обстоятельства. Иногда забывчивость не играет особой роли, но в некоторых случаях она может быть решающим фактором.

Вероятно, многим хорошо известно о необходимости регулярных тренировок памяти: они снижают риск развития различных дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, хорея Гентингтона, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз. Примечательно, что многие способы по поддержанию оптимальной работы мозга достаточно легко внедрить в привычный образ жизни.

В этом материале "Рамблер" расскажет о простых, но эффективных способах улучшить память.

Потребляйте меньше добавленного сахара

Потребление чрезмерного количества добавленного сахара повышает риск развития различных хронических заболеваний, в том числе способствует снижению когнитивных способностей, предупреждают ученые. Согласно результатам исследования, в рамках которого одна группа участников ежедневно выпивала сладкие газированные напитки, рацион питания с большим количеством насыщенных сахаром продуктов негативно сказывается на памяти и уменьшает объема мозга, в особенности отвечающего за хранение кратковременной памяти участка.

Рассмотрите возможность приема рыбьего жира

Рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами, эйкозапентаеновой кислотой и докозагексаеновой кислотой. Все эти жиры важны для поддержания состояния здоровья и, как выяснили исследователи, снижают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, снимают стресс и беспокойство, а также замедляют снижение когнитивных функций. Специалисты особенно рекомендуют принимать добавку пожилым людям.

Высыпайтесь

Отсутствие полноценного (от семи до девяти часов) сна напрямую связано с ухудшением памяти. Это объясняется тем, что сон играет значимую роль в консолидации памяти, то есть процессе перехода воспоминаний из кратковременной в долговременную память. Так, например, в рамках одного исследования ученые решили выяснить, как сон влияет на детский организм. Одни участники проходили обучение вечером, а на следующее утро, то есть после полноценного после ночного сна, отвечали на вопросы о полученной ранее информации. Другая группа детей после обучения не отсыпалась, а сразу же сдавала тесты. Первые показали на 20% лучшие результаты.